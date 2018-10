Kaşıkçı’nın Nişanlısına 24 Saat Koruma 

Anadolu Ajansı’na göre İstanbul Valiliği, öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı çıkarttı. Buna göre Hatice Cengiz polis tarafından 24 saat korunacak.

ABD’de ikamet eden Washington Post gazetesi yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim’de nişanlısı Hatice Cengiz’le evlenebilmek için gerekli belgeleri almak amacıyla İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girmiş, ancak daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan haftalarca Kaşıkçı’ya ne olduğunu bilmediğini öne sürmüş, hatta Kaşıkçı’nın binadan ayrıldığını söylemişti. Cumartesi günü ise Riyad, Kaşıkçı’nın konsoloslukta meydana gelen yumruklu kavgada hayatını kaybettiği açıklamasını yapmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Kaşıkçı’nın ölümü için ‘‘büyük ve ciddi bir hata’’ ifadelerini kullanmıştı.

Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün Cengiz, nişanlısını saatler boyunca konsolosluğun önünde beklemişti. Kaşıkçı geri dönmeyince Cengiz polise haber vermişti. Cengiz daha sonra dışarı çıkmaması halinde polisi aramasını Kaşıkçı’nın kendisine söylediğini belirtmişti.

Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldüğünü itiraf etmesinin ardından Cengiz Twitter’dan ‘‘Bedenini bu dünyadan almış olabilirler ama güzel gülüşün benim dünyamda kalmaya devam edecek’’ diye yazmıştı.

(Reporting by Gulsen Solaker and Yesim Dikmen; Writing by David

Dolan; Editing by Kirsten Donovan)