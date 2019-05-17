Kaşıkçı’nın Nişanlısından ABD Kongresi’ne Çağrı

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun alt komisyonunca düzenlenen ve basın özgürlüğünün ele alındığı oturumda tercüman aracılığıyla konuşan Hatice Cengiz “Hala bu konuşmayı yaparken uyanacakmışım ve her şey normale dönecekmiş gibi hissediyorum” sözleriyle hislerini ve yaşadıklarını anlattı. Duygusal bir konuşma yapan Hatice Cengiz “Konsoloslukta o gün aslında sadece Cemal değil, Amerika’nın savunduğu değerler de öldürülmedi mi?” diye sordu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD Kongresi’nde “İnsan Hakları Konularını Haberleştirmenin Tehlikeleri” başlıklı oturumda konuştu. Hatice Cengiz Kaşıkçı cinayetinin üzerinden altı aydan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen sorumlularının hesap vermediğini vurguladı. ABD Kongresi’ne uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Kaşıkçı cinayetinin ardından Hatice Cengiz’i Beyaz Saray’a davet etmişti. Hatice Cengiz oturum sırasında o davete de atıfta bulundu, “ABD’nin bir şey yapabileceğini, siyasetçilerin bu işi çözebileceğini düşünüp gelmemiştim” dedi.

“ABD bu sınavı geçecektir”

Hatice Cengiz, “ABD’nin her zaman ifade özgürlüğünün sağlam bir savunucusu olduğunu ve ABD’nin şu anda bunu göstermek için önünde bir fırsat olduğunu ve karşı karşıya kaldığı bu sınavı da geçeceğini düşündüğünü” söyledi.

Cengiz ABD Kongresi’nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak bünyesinde uluslararası bir soruşturma yapabileceğini dile getirdi. “Başkan Trump dünyaya insan haklarının, ifade özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu gösterebilir. Müttefik olmak sadece çıkar ilişkilerinde ibaret değildir. Müttefik olmak bu cinayetin sebebini bütün dünyaya sorabilecek cesareti gerektirir” ifadelerini kullandı.

“Suudi Arabistan üzerinde baskı oluşturabiliriz”

Hatice Cengiz, “Cemal’i geri getiremeyeceksek en azından onun gibi düşünce suçlusu olanların serbest kalması için Suudi Arabistan üzerinde baskı oluşturabiliriz” dedi, Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.