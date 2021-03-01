Kaşıkçı'nın nişanlısından "cezalandırma" çağrısı

2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde öldürülen rejim muhalifi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da yaşayan nişanlısı Hatice Cengiz yeni açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ABD istihbaratı tarafından cinayetin sorumlusu olarak gösterilmesinden sonra değerlendirmelerde bulunan Cengiz, bin Salman'ın "cezalandırılmasını" istedi. Yazılı açıklamasını Twitter hesabından yayınlayan Cengiz, "Suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden veliahtın ertelenmeden cezalandırılması gerekmektedir. Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmekle kalmayıp, bilakis bundan sonra olabilecek benzer olayların önünü de kesecektir" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili geçen hafta yayımlanan ABD istihbarat raporunu "memnuniyetle karşıladığını" ifade eden Cengiz, bu raporla gerçeğin "güçlendirildiğini" söyledi. Cengiz, "Ancak bu yeterli değil; gerçek ancak adaletin tecelli etmesine hizmet ettiğinde anlamlı olabilir" sözleriyle Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın cezalandırılması çağrısını yineledi. Cengiz, “Veliaht Prens cezalandırılmadığı takdirde bu asıl sorumlunun sonsuza kadar yaptığının cezasını çekmeyeceğine işaret ederek hepimizi tehlikeye atarak insanlığımızın kara bir lekesi olacaktır” dedi.