Kaşıkçı'nın Nişanlısından 'Veliaht Prens Cezalandırılsın' Çağrısı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Pazartesi günü, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülme emrini vermesi nedeniyle "ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini" söyledi.
Cengiz, Twitter üzerinden yayınladığı basın açıklamasında, Muhammed Bin Selman'ın cezalandırılmamasıyla "asıl sorumlunun sonsuza kadar suçunun cezasını çekmeyeceğini ve bunun da insanlığın kara bir lekesi olacağını" söyledi.
ABD, geçtiğimiz hafta, Suudi Veliaht Prensi'nin Kaşıkçı'nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesine onay verip-vermediğini değerlendiren gizli istihbarat raporunu açıklamıştı.
Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a bağlı casuslar tarafından öldürülmüş, parçalanan cesedi bulunamamıştı.
Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın düzenlenen bir operasyonda yanlışlıkla öldürüldüğü itirafında bulunmuş, ancak Muhammed Bin Selman'ın cinayette parmağı olduğu iddiasını reddetmişti. ABD'nin raporunu da reddeden Suudi Arabistan, raporun "hatalı veriler ve sonuçlar" içerdiğini kaydetti.
ABD'nin istihbarat raporu, Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'in onayı olmadan öldürülmüş olabileceği olasılığının "çok düşük" olduğu sonucunu içeriyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Amerika Suudi Arabistan'la olan ilişkisine bağlı kalmaya devam ederken Başkan Joe Biden, bu ortaklığın Amerikan değerlerini yansıtması gerektiğini açıkça ifade etti" dedi.
Biden yönetimi, rapor sonrasında, 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Blinken, vize kısıtlaması getirilen Suudi uyruklu kişilerin "yurtdışındaki Suudi Arabistan muhaliflerini tehdit ettiklerine, bu tehditlerin Kaşıkçı cinayetini içerdiğine ancak bununla sınırlı kalmadığına inandıklarını" kaydetti.
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Pazartesi günü paylaştığı Twitter mesajında, Amerika'nın planladığı yaptırımların yalnızca Veliaht Prens Muhammed Bin Selman cezalandırıldığı takdirde anlam kazanacağını vurguladı.
Cengiz, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başta Biden yönetimi olmak üzere tüm dünya liderlerinin kendilerine şu soruyu sorması elzem olmuştur; ilerleyen günlerde, katil olduğu ispatlanmış ve cezalandırılmamış bir kişi ile tokalaşacaklar mı? Onu yok saymaya çalışmak ve cezalandırmayarak arafta bırakmak evrensel insanlık değerlerini yitirmemize neden olacaktır."