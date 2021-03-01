Kaşıkçı'nın Nişanlısından 'Veliaht Prens Cezalandırılsın' Çağrısı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Pazartesi günü, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülme emrini vermesi nedeniyle "ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini" söyledi.

Cengiz, Twitter üzerinden yayınladığı basın açıklamasında, Muhammed Bin Selman'ın cezalandırılmamasıyla "asıl sorumlunun sonsuza kadar suçunun cezasını çekmeyeceğini ve bunun da insanlığın kara bir lekesi olacağını" söyledi.

ABD, geçtiğimiz hafta, Suudi Veliaht Prensi'nin Kaşıkçı'nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesine onay verip-vermediğini değerlendiren gizli istihbarat raporunu açıklamıştı.

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a bağlı casuslar tarafından öldürülmüş, parçalanan cesedi bulunamamıştı.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın düzenlenen bir operasyonda yanlışlıkla öldürüldüğü itirafında bulunmuş, ancak Muhammed Bin Selman'ın cinayette parmağı olduğu iddiasını reddetmişti. ABD'nin raporunu da reddeden Suudi Arabistan, raporun "hatalı veriler ve sonuçlar" içerdiğini kaydetti.