Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'ı terk etti

Washington Post gazetesi ise cinayetin aydınlatılması için bir kampanya başlattı.Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlunun ve ailesinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan'ı terk ettiği bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Sarah Leah Whitson Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "şu an Salih ve ailesi Washington'a giden bir uçakta bulunuyor" dedi.

Suudi yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı'nın ailesine taziyede bulunmuştu.

Washington Post'dan kampanya

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir çok sorunun henüz açıklığa kavuşmamamış olması uluslararası kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor. Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazıları yazdığı Washington Post gazetesi, cinayete ilişkin soruların açıklığa kavuşturulması amacıyla bir kampanya başlattı. Gazetenin bugünkü nüshasının arka sayfasına Veliaht Prens'in fotoğrafı basılarak, üzerine "Gerçeği Talep Edin" (Demand the Truth) yazıldı. Sayfanın üst kısmındaki yazıda da, "Washington Post'un köşe yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdi ve vahşice öldürüldü" ifadesi kullanıldı.