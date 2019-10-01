Kaşıkçı'nın oğlu: Suudi yargısına güvenim tam

İstanbul'daki başkonsolosluk binasındaki cinayet anına ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar ise kan dondurdu.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de öldürüldüğü cinayetin yıldönümü öncesi açıklamalarda bulunan oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'daki yargı sistemine "güveninin tam olduğunu" söyledi.

"Suudi yargı sisteminin, bu cinayetin arkasındakilerin adalete teslim edilmesi konusundaki kudretine de güvencinin tam olduğunu" belirten Kaşıkçı, bu davayı kendi çıkarı için kullanmaya çalışanlar olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'da yaşayan Salah Kaşıkçı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili babamın vefatının üzerinden bir yıl geçti. Bu süre zarfında hem Doğu'daki hem de Batı'daki muhalifler ve düşmanlar, ülkemi ve liderlerini zayıflatmak için bu davayı istismar etmeye çalıştı" dedi. Kaşıkçı, "Babamın hatırasından ve davasından bu amaçla faydalanılmasını kabul etmeyeceğim" diye ekledi.

ABD'de yaşayan ve Washington Post gazetesi için de yazılar kaleme alan gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'da kamuoyundan gizli şekilde görülen dava kapsamında, isimleri açıklanmayan 11 kişi yargılanıyor. Şüphelilerden beşi hakkında idam cezası talep edildiği duyurulmuştu. Ancak Kaşıkçı cinayetini soruşturan Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'daki yargı sürecinin şeffaf işlememesini ve sanıklar arasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman dâhil üst düzey Suudi yetkililerin bulunmamasını eleştirmişti.