İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, babasının cinayet davasında Suudi Arabistan yargısına güvendiğini belirtti.

Salah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

