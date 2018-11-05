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Kaşıkçı’nın oğullarından Suudi Arabistan’a çağrı

05.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğulları Abdullah ve Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan’a çağrı yaparak babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Kaşıkçı’nın oğullarından Suudi Arabistan’a çağrı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, Riyad yönetiminden babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

CNN International televizyon kanalına konuşan Abdullah Kaşıkçı ile Salah Kaşıkçı, bundan sonra amaçlarının babalarının cesedini alıp, Medine'de aile mezarlığına defnetmek olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Suudi yetkililer ile görüştüğünü ifade eden Salah Kaşıkçı, "Bunun bir an önce gerçekleşmesini umut ediyorum” dedi.

Babalarının öldürülüşüyle ilgili bir soruya yanıt veren Abdullah Kaşıkçı, "Her ne olduysa umarım bu onun için acı verici olmamıştır veya hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Ya da umarım huzurlu bir ölüm olmuştur” dedi. Salah Kaşıkçı da "Ben gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyorum. Benim için bu sadece ölüm. Onun öldüğünü biliyorum” diye konuştu.

Planlanan ölüm

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud el Muceb'in Türkiye'deki incelemelerini tamamlamasının ardından bir açıklama yaparak Cemal Kaşıkçı'nın önceden planlanarak Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü ve yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiğini belirtmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Washington Post gazetesine bir makale yazarak Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini bildiğini ancak emri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un verdiğine inanmadığını ifade etmişti. Erdoğan'ın danışmanlarından Yasin Aktay Cuma günü yayınlanan açıklamada Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra eriterek yok edildiğini belirtilmişti.

Olayın meydana geldiği 2 Ekim'den, Suudi Arabistan tarafından Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda "bir kavga sırasında” öldüğünün açıklandığı 20 Ekim tarihine kadar Kaşıkçı ile ilgili iddiaları reddeden Riyad yönetimi, Türk makamlarından gelen açıklamaların ardından cinayetin planlı olduğunu ancak cesedin nerede olduğunu bilmediğini açıklamıştı.

"Cemal hiçbir zaman muhalif olmadı"

Babalarının ölümünden sonra Washington Post'taki yazılarının siyasi nedenlerden ötürü çarpıtıldığını belirten Salah Kaşıkçı, "Birçok insanın ortaya çıkıp onun mirasını sahiplenmeye çalıştıklarını görüyorum ve bazıları bunu bizim tamamıyla onaylamayacağımız şekilde siyasi olarak kullanıyor. Korkum, onun gereğinden fazla siyasallaştırılması” dedi.

Salah Kaşıkçı, "Cemal hiçbir zaman muhalif olmadı. O, monarşiye inanırdı ve bunun ülkeyi bir arada tutan bir şey olduğunu düşünürdü” diye konuştu.

AFP,dpa/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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