Kaşıkçı’nın oğullarından Suudi Arabistan’a çağrı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, Riyad yönetiminden babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

CNN International televizyon kanalına konuşan Abdullah Kaşıkçı ile Salah Kaşıkçı, bundan sonra amaçlarının babalarının cesedini alıp, Medine'de aile mezarlığına defnetmek olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Suudi yetkililer ile görüştüğünü ifade eden Salah Kaşıkçı, "Bunun bir an önce gerçekleşmesini umut ediyorum” dedi.

Babalarının öldürülüşüyle ilgili bir soruya yanıt veren Abdullah Kaşıkçı, "Her ne olduysa umarım bu onun için acı verici olmamıştır veya hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Ya da umarım huzurlu bir ölüm olmuştur” dedi. Salah Kaşıkçı da "Ben gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyorum. Benim için bu sadece ölüm. Onun öldüğünü biliyorum” diye konuştu.

Planlanan ölüm

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud el Muceb'in Türkiye'deki incelemelerini tamamlamasının ardından bir açıklama yaparak Cemal Kaşıkçı'nın önceden planlanarak Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü ve yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiğini belirtmişti.