"Kaşıkçı'nın öldürülmesi İslam'a zarar veriyor"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Müslüman Alimler Derneği, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin İslam'a zarar veren çirkin bir suikast olduğu vurgusunu yaptı.
Cezayir'deki en büyük din adamları oluşumu olan derneğin Başkan Yardımcısı Ammar Talibi, "El-Besair" gazetesinde "Fikirlere suikast" başlığıyla yayımladığı makalesinde Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını işledi.
Talibi makalesinde, "Bu çirkin suikast ve korkunç öldürme eylemi İslam'a zarar veriyor. Bu kişiler şeriatla hükmettiklerini ve selefin yolundan gittiklerini iddia ediyorlar. Bu, İslam'ın, onun hoşgörüsünün, adaletinin ve özgürlük konusundaki temellerinin çarpıtılmasıdır." ifadelerine yer verdi.
Kaşıkçı'nın, görüşlerini açıkça ortaya koyan bir gazeteci olduğunu, ülkesinin düşmanı değil bilakis hizmetkarı olduğunu belirten Talibi, Suudi gazetecinin baskılara dayanamadığında vatanını terk ettiğini ancak silaha sarılmadığını kaydetti.
- Kaşıkçı olayı
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.
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