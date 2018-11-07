HABER

"Kaşıkçı’nın öldürülmesi kapsamlı bir şekilde soruşturulmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl: - "(Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi) Hem biz hem de AB olayın kapsamlı, güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz"

VİYANA (AA) - Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin "Hem biz, hem de AB, olayın kapsamlı, güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz." dedi.

Kneissl, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile başkent Viyana’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kneissl, iki komşu ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin ele alındığını söyledi.

Bakan Kneissl, AA muhabirinin, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bir sorusu üzerine, “Hem biz, hem de AB, olayın kapsamlı, güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Suriye'deki mayınların temizlenmesi

Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında, Suriye ve Yemen’de yaşanan gelişmelerin öncelikleri arasında olduğunu belirten Kneissl, "Slovenya ile birlikte Suriye’nin mayınlardan arındırılmasına ilişkin bir proje üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bilindiği üzere Slovenya, Bosna savaşının ardından bu bölgedeki mayınların temizlenmesinde önemli bir çalışma yürütmüştü, bundan dolayı ciddi oranda teknik birikime sahip. Suriye’de hayatın yeniden normalleşebilmesi için mayınların temizlenmesi önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ise Avusturya’nın Karintiya eyaletinde yaşayan Sloven azınlığın sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…
GÜNCELLEME- Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıGÜNCELLEME- Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
Üsküdar Kaymakamı'ndan öğretmene okulda silahlı saldırı açıklamasıÜsküdar Kaymakamı'ndan öğretmene okulda silahlı saldırı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
“Kaşıkçı’nın öldürülmesi tam anlamıyla aydınlatılmalı” Cemal Kaşıkçı Karin Kneissl Miroslav Cerar Viyana

En Çok Okunan Haberler

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!

Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KHK’lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

KHK’lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.