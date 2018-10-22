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KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ KONSOLOSLUK ÇALIŞANI 5 KİŞİ İFADE VERİYOR (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL- KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ: KONSOLOSLUK ÇALIŞANI 5 KİŞİ İFADE VERİYOR (1) Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 5 kişi ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İSTANBUL- KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ: KONSOLOSLUK ÇALIŞANI 5 KİŞİ İFADE VERİYOR (1) Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 5 kişi ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuracak. Soruşturma kapsamında cuma günü de başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alındı.

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