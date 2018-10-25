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Kaşıkçı'nın öldürülmesi Londra'da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 22:44 | Son Güncelleme

Savaşı Durdur Koalisyonu Başkan Yardımcısı Chris Nineham: - "Utanç verici şekilde İngiltere hükümeti Suudi rejimine büyük miktarda silah sağlıyor, diplomatik ve siyasi destek veriyor. Bunun sona ermesi gerektiğine inanıyoruz"

LONDRA (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Sivil toplum platformları "Savaşı Durdur Koalisyonu" ile "Adalet İçin Uluslararası Kampanya"nın ortaklaşa düzenlediği eylemde büyükelçilik önünde toplanan yaklaşık 100 gösterici, Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması ve Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması talebinde bulundu.

Savaşı Durdur Koalisyonu Başkan Yardımcısı Chris Nineham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "tümüyle kontrolden çıkmış bir devletin korkunç eylemi" diye nitelendirdi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü savaşın bu ülkeyi "Dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük insani felaketin eşiğine getirdiğini" belirten Nineham, şöyle konuştu:

"Utanç verici şekilde İngiltere hükümeti Suudi rejimine büyük miktarda silah sağlıyor, diplomatik ve siyasi destek veriyor. Bunun sona ermesi gerektiğine inanıyoruz. Hem Cemal Kaşıkçı için adalet istiyoruz hem de Suudi Arabistan'ın bölgedeki saldırgan davranışının son bulmasını talep ediyoruz. Bunlar Batı'ya, İngiltere'ye düşman bir ülke tarafından yapılsaydı, şimdi savaş hazırlığında olurduk. Büyük bir çifte standart ve riyakarlık var."

- "Suudi Arabistan on yıllardır uluslararası suçlar işliyor"

İngiltere Arap İnsan Hakları Örgütü araştırmacılarından Robert Andrews da eyleme katılma gerekçesini "Kaşıkçı’nın naaşını talep etmek için buradayım" şeklinde açıkladı.

Andrews, İngiliz hükümetinin, Suudi Arabistan'a yaklaşık 6 milyar dolarlık silah sattığını ancak artık bunu son bulması gerektiğini belirterek, "Suudi Arabistan on yıllardır uluslararası suçlar işliyor." dedi.

Eyleme katılan King’s College Üniversitesi Öğretim Üyesi Jay Ginn ise Yemen’deki savaşta binlerce kadın ve çocuğun öldüğünü belirterek, Suudi Arabistan'ın kendi ülkesindeki kadın aktivistleri hapsetmesini ve ifade özgürlüğüne getirdiği kısıtlamaları da protesto ettiğini dile getirdi.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıtı sloganların atıldığı eyleme, göstericilerin bir bölümü üzerinde "Cemal Kaşıkçı için adalet" yazılı çift katlı bir otobüsle geldi.

Eylemde taşınan döviz ve pankartlarda da Muhammed bin Selman'ı testereyle resmeden çizimlerin yer aldığı görüldü.

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