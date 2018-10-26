"Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan'ın ekonomik emellerine gölge düşürdü"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan'ın ekonomik hedeflerine gölge düşürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

NYT'da Ben Hubbard imzasıyla "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan'ın büyük ekonomik hırslarına gölge düşürdü" başlıklı makale yayımlandı.

Makalede, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Riyad'da bu hafta düzenlenen ve "Çölün Davos'u" olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Konferansı'nı, "İş ve teknoloji dünyasındaki en parlak ve zeki insanları çekecek 500 milyar dolarlık gelecek kenti kurma" planı çerçevesinde yaptığı ifade edildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda, bu ülkeden gelen bir suikast timi ile öldürüldüğü anımsatılan makalede, bu olayın ardından söz konusu konferans için alınan boykot kararlarının, Suudi Arabistan'ın bu planlarına gölge düşürdüğü vurgulandı.

"Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a inen en büyük darbeler, Prens bin Selman'ın 'yeni Suudi Arabistan'ın sembolü' olarak kurguladığı sektörlerde oldu." görüşünün paylaşıldığı makalede, uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson'ın Geleceğe Yatırım Konferansı'ndan çekildiği ve bazı partnerlerin Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık projesi NEOM'un yönetim kurulundaki rollerini askıya aldığı hatırlatıldı.