HABER

"Kaşıkçı'nın öldürülmesinde ülkemizin liderliğini baltalama girişimlerini reddediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 20:55 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr: - "Kaşıkçı'nın öldürülmesinde ülkemizin liderliğini baltalama girişimlerini reddediyoruz. Davanın Suudi Arabistan yargısının dışına ve uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde ülke liderliğini baltalama girişimlerini reddettiklerini söyledi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık rapora ilişkin Cubeyr, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinde ülkemizin liderliğini baltalama girişimlerini reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cubeyr, "Suudi Arabistan'ın adli makamları bu davayı değerlendirme ve yetkilerini tamamen bağımsız olarak kullanma yetkisine sahip tek mercidir. Davanın Suudi Arabistan yargısının dışına ve uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez." dedi. OHCHR tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir deliller olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3)Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak yayınındaCumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak yayınında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cubeyr kaşıkçı Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

SON DAKİKA! Yeni Askerlik Yasası'nda tarih belli oldu

Yeni Askerlik Yasası tarihi belli oldu!

Bolu'da sel! D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Sular altında kaldı! D-100 trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.