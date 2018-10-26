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"Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, Arap dünyasına dramatik yansımaları olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

Mısır'ın önde gelen düşünürlerinden Fehmi Huveydi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, Arap dünyasına dramatik yansımaları olacağını söyledi

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın önde gelen düşünürlerinden gazeteci, yazar Fehmi Huveydi, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, Arap dünyasına dramatik yansımaları olacağını belirtti.

Huveydi, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'de yer alan röportajında "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, başta Suudi Arabistan'a olmak üzere Arap dünyasına dramatik yansımaları olacak." dedi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve destekçilerinin cephesinde çatlak oluşturacağı değerlendirmesinde bulunan Huveydi, "Eğer Prens Bin Selman azledilirse bu diğer müttefik prensler için de bir kriz yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Huveydi, sözlerine şöyle devam etti:

"Eminim ki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid bugünlerde kesinlikle uyumuyordur. Arkadaşına (Bin Selman) ne olacağını yakından takip ediyordur."

Uluslararası toplumun Kaşıkçı olayı karşısındaki tutumunun değiştiğine dikkati çeken Huveydi, "ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yaptırım ihtimallerinden bahsetmeye başladı. Krizin başında hiç böyle bir tutum yoktu." görüşünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Fehmi Huveydi mısır

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