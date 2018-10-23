"Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yaşananlar Trump'ı daha fazla sinirlendirdi"

WASHINGTON (AA) - CNN televizyon kanalı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası yaşanan gelişmelerden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın çok öfkeli olduğunu ileri sürdü.

CNN, Trump'ın yakın çevresiyle konuşmalarını duyan birden fazla kişiye dayandırdığı haberinde, "Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yaşananlar, Başkan Trump'ı daha da fazla sinirlendirdi." ifadesini kullandı.

Haberin dayandırıldığı kaynaklar, pazar günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşen Trump'ın, özellikle basın önünde yaşanan gelişmelerden dolayı kötü duruma düşürüldüğü yönünde şikayetlerde bulunduğunu aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Gina Haspel'in Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunduğuna dikkati çekerek, Haspel'in bu görüşmeler sonrasında Trump yönetimine bilgi vereceğini dile getirmişti.

Riyad yönetimi, son olarak Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul konsolosluğunda öldürüldüğünü ancak Veliaht Prens Selman'ın bundan haberi olmadığını iddia etmişti.