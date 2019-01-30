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Kaşıkçı’nın ölümünü eleştiren programa Suudi Arabistan’da yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:23 | Son Güncelleme

Dijital platformda yayınlanan Patriot Act isimli programda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini eleştiren bölüm, Suudi Arabistan’da erişime kapatıldı.Hasan Minjah isimli komedyen, Patriot Act isimli programda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi krizinde yaşanan gelişmeleri eleştirdi.

Dijital platformda yayınlanan Patriot Act isimli programda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini eleştiren bölüm, Suudi Arabistan’da erişime kapatıldı.
Hasan Minjah isimli komedyen, Patriot Act isimli programda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi krizinde yaşanan gelişmeleri eleştirdi. Minjah programında Suudi Arabistan hükümetine yönelik ağır ifadelerde bulundu. Bunun üzerine Patriot Act isimli programın Kaşıkçı cinayeti üzerine hazırlanmış bölümü Suudi Arabistan’da erişime kapatıldı.
Minjah programda Kaşıkçı cinayeti için, “Suudiler onun ortadan kaybolmasını açıklamakta çok zorlanıyor.Onun konsolosluktan sağ salim çıktığını söylüyorlar, yaşıyor gibi görünmesini sağlamak için dublör kullanıyorlar. Bir noktadan sonra onun Jackie Chan misali bir boğuşmada öldüğünü söylüyorlar. Söylemedikleri tek şey serbest solo kaya tırmanmasında yaşanan bir kaza sonucu öldüğü” ifadelerini kullandı.

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