"Kaşıkçı'nın ölümünü nasıl izah edecekler"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklaması hakkında, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler?" dedi.

Karamollaoğlu, yerel seçim hazırlıkları kapsamında partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Suudi Arabistan yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "Konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" şeklindeki açıklamaları üzerine bir değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler? Burada akıl almaz bir facia yaşanmış. Bunun üstünün örtülmesi kanaatime göre mümkün değil. Dünyada bunun üstünün örtülmesine müteveccih yaklaşımlardan memnuniyet göstermiyor. Bu hadiseler hakikaten İslam alemi üzerinde de yanlış kanaatlerin doğmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomik sorunların yanında adalet ve liyakat krizi ile Türkiye'nin yönetilememesi sorununun bulunduğunu iddia eden Karamollaoğlu, Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçimin önemli olduğunu belirterek, "Genel seçim değil, iktidar değişecek değil ama bu seçimi biz iktidar değişikliği için ilk adım olarak görüyoruz. Böyle idrak etmemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.