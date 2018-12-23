"Kaşıkçı'nın son dönemi Suudi Arabistan'ın boyunduruğunda geçti"

Yazıda Kahtani'nin telefon görüşmesinde, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesi gibi reformlarla ilgili kamuoyundaki güzel yorumlardan memnun olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Gazeteye konuşan, güvenliği için isminin açıklanmasını istemeyen arkadaşı, telefon görüşmesinde Kahtani'nin, Kaşıkçı ile alışılmadık şekilde samimi konuştuğuna dikkati çekti.

Yazıda, Kaşıkçı'nın, 2017 Ekim'de ABD'nin Virginia eyaletindeki arkadaşının evinde kalırken Riyad'dan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın isimlerden eski danışman Suud el-Kahtani tarafından arandığı belirtildi.

The Washington Post'ta yayımlanan Souad Mekhennet ve Greg Miller imzalı yazıda, Kaşıkçı'nın kaçmak istediği güçlerden aslında hiç kaçamadığı, "son dönemini Suudi Arabistan'ın boyunduruğunda geçirdiği" görüşü paylaşıldı.

Görüşmede Kahtani'nin, Kaşıkçı'dan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başarılarıyla ilgili yazı yazmasını ve onu övmesini istediği anlatılan yazıda, telefon görüşmesinin altında yatanın Suudi Arabistan'da yaşamamasına rağmen Kaşıkçı'nın her kelimesinin, krallığın en güçlü üyesi tarafından takip edilmesi olduğu belirtildi.

Telefonun geldiği sırada yanında bulunan arkadaşı, Kaşıkçı'nın, Kahtani'ye "öfke ve endişeyle" karışık tepki verdiğini aktardı. Arkadaşı, Kahtani'yle Suudi Arabistan'da cezaevlerine konulan aktivistlerin durumunu konuşan Kaşıkçı'nın öfkeyle karışık korkuyla elinin titrediğini anlattı.

Arkadaşı, Kaşıkçı'nın en büyük korkusunun öldürülmek değil, cezaevine konulmak olduğunu da söyledi.

Yazıda, bu telefon görüşmesinin Kaşıkçı ve Veliaht Prens'in yakın çevresinden eski danışman Kahtani arasında yapılan çok sayıda görüşmeden biri olduğu belirtildi.

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- Kahtani kimdir?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan ve Veliaht Prens'in basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülmüştü.