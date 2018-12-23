HABER

"Kaşıkçı'nın son dönemi Suudi Arabistan'ın boyunduruğunda geçti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

The Washington Post, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ABD'de geçirdiği son dönemde Suudi Arabistan'ın "boyunduruğunda" yaşadığına dikkati çekti - Yazıda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın isimlerden eski danışman Suud el-Kahtani'nin, Kaşıkçı'yı aradığı ve Veliaht Prens'i öven yazılar yazmasını istediği belirtildi - Kaşıkçı'nın arkadaşının ifadelerinin yer aldığı yazıda, Kahtani ile konuşurken "öfke ve endişe" içinde olan Kaşıkçı'nın elinin titrediği ayrıntısına yer verildi

Amerikan The Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ekimde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ABD'de geçirdiği son dönemde, Suudi Arabistan'ın boyunduruğunda yaşadığını yazdı.

The Washington Post'ta yayımlanan Souad Mekhennet ve Greg Miller imzalı yazıda, Kaşıkçı'nın kaçmak istediği güçlerden aslında hiç kaçamadığı, "son dönemini Suudi Arabistan'ın boyunduruğunda geçirdiği" görüşü paylaşıldı.

Yazıda, Kaşıkçı'nın, 2017 Ekim'de ABD'nin Virginia eyaletindeki arkadaşının evinde kalırken Riyad'dan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın isimlerden eski danışman Suud el-Kahtani tarafından arandığı belirtildi.

Gazeteye konuşan, güvenliği için isminin açıklanmasını istemeyen arkadaşı, telefon görüşmesinde Kahtani'nin, Kaşıkçı ile alışılmadık şekilde samimi konuştuğuna dikkati çekti.

Yazıda Kahtani'nin telefon görüşmesinde, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesi gibi reformlarla ilgili kamuoyundaki güzel yorumlardan memnun olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede Kahtani'nin, Kaşıkçı'dan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başarılarıyla ilgili yazı yazmasını ve onu övmesini istediği anlatılan yazıda, telefon görüşmesinin altında yatanın Suudi Arabistan'da yaşamamasına rağmen Kaşıkçı'nın her kelimesinin, krallığın en güçlü üyesi tarafından takip edilmesi olduğu belirtildi.

Telefonun geldiği sırada yanında bulunan arkadaşı, Kaşıkçı'nın, Kahtani'ye "öfke ve endişeyle" karışık tepki verdiğini aktardı. Arkadaşı, Kahtani'yle Suudi Arabistan'da cezaevlerine konulan aktivistlerin durumunu konuşan Kaşıkçı'nın öfkeyle karışık korkuyla elinin titrediğini anlattı.

Arkadaşı, Kaşıkçı'nın en büyük korkusunun öldürülmek değil, cezaevine konulmak olduğunu da söyledi.

Yazıda, bu telefon görüşmesinin Kaşıkçı ve Veliaht Prens'in yakın çevresinden eski danışman Kahtani arasında yapılan çok sayıda görüşmeden biri olduğu belirtildi.
\

- Kahtani kimdir?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan ve Veliaht Prens'in basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu da iddia edilen Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer almıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırmıştı. Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ismi öne çıkmıştı.

Öte yandan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası görevden alınan Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirtilen kaynaklardan birinin, Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylediği ve bu bağlantı esnasında Kahtani'nin Kaşıkçı'yı aşağılamaya başladığı ve hakaretler ettiği de iddialar arasında yer almıştı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

- Cemal Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Denize palm yağı aktıDenize palm yağı aktı
Karamollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yokKaramollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı kahtani Washington Post

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.