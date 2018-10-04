‘Kaşıkçı’nın Zorla Suudi Arabistan’a Götürülmesinden Endişe Ediyoruz’

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan vatandaşı bir gazeteci. Yıllarca Afganistan’dan, Cezayir’e, Sudan’dan Türkiye’ye kadar bir çok ülkeden Arap ve dünya medyasına haber geçen 58 yaşındaki Medine doğumlu gazeteci üç gündür kayıp.
Kaşıkçı’dan haber alınamadığını dünya, nişanlısı Hatice’nin açıklamalarıyla öğrendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hatice, Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiğini ve bir daha çıkmadığını söylüyor.
Türk ve Arap medyası Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde
Dün uluslararası medyanın ilgisini çeken başkonsolosluğun önü, bugün de Türk ve yabancı gazetecilerle doluydu. 4. Levent metro istasyonuna birkaç dakika uzaklıkta bulunan başkonsolosluğun ön girişi polis bariyerleriyle kapatılmış durumda.
Çoğu Arap televizyonu olmak üzere birçok yayın kuruluşu yayın yapmak için saat başını bekliyor. Nişanlısı Hatice, dünkü uzun mesaisinin ardından başkonsolosluğun önünde değil. Ancak gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıyor.
Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da bir canlı yayından diğerine koşarak süreç hakkında bilgi veriyor.
Turan Kışlakçı: “Kamera kayıtlarına göre Kaşıkçı konsolosluktan çıkmış değil”
Kışlakçı, İstanbul polisinin, başkonsolosluk civarındaki kamera görüntülerine baktıktan sonra kendilerine Kaşıkçı’nın binadan çıkmadığını aktarıyor.
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Kışlakçı, “Cemal Bey, Cuma günü evraklarla birlikte buraya geliyor. Ancak konsolosluktan işlemlerin Pazartesi sonuçlanacağı söyleniyor. Salı günü buraya geliyor. Telefonlarını, kartlarını nişanlısı hanımefendiye bırakıyor. Bir daha da çıkmıyor. Biz hemen o gün iki saat sonra geldik ve hala bir çıkış olmadı. Türk polisi dış kameralarda girişi görüyor ancak çıkışı o kayıtlarda gözükmüyor” dedi.
“Kaşıkçı’nın binadan çıktıktan sonra kaybolduğuna dair haberleri takip ediyoruz”
Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ise twitter hesabından yaptığı açıklamada Kaşıkçı’nın binadan çıktıktan sonra kaybolduğunu öne sürdü.
Başkonsolokluktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı’nın vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiği ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için “kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğu” kaydedildi.
Kışlakçı: “Kaşıkçı’nın derdest edilerek Suudi Arabistan’a götürülmesinden endişe ediyoruz”
Bu açıklamayı muğlak bulan Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan yönetiminin Kral Selman’ın işbaşına gelmesinden sonra yurtdışındaki muhalifleri derdest ederek Riyad’a götürdüğünü Cemal Kaşıkçı’nın bu ihtimalden endişe ettiğini belirtti.
Kışlakçı, “Biliyorsunuz Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan’da alıkonmuştu. Ama yalnız o değil birçok kişinin derdest edildiğini ve Suudi Arabistan’a götürüldüğünü birçok insan hakları örgütü raporlarından biliyoruz. En son birkaç ay İsviçre’de bir muhalif derdest edilerek Suudi Arabistan’a götürülmüştü. Cemal Bey bana kendisinin de bu durumdan endişe ettiğini söylemişti. Biz de endişe içindeyiz” dedi.
Türk-Arap Medya Derneği Başkanı, Kral Selman’ın Kaşıkçı’ya birlikte çalışmayı teklif ettiğini ancak gazetecinin bunu kabul etmediğini kendisine daha önce söylemiş olduğunu da aktardı.
Cemal Kaşıkçı’ya (Jamal Khashoggi) İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ulaşılamadığı yolundaki haberler sonrasında Türk Dışişleri Bakanlığı da, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.
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