‘Kaşıkçı’nın Zorla Suudi Arabistan’a Götürülmesinden Endişe Ediyoruz’

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan vatandaşı bir gazeteci. Yıllarca Afganistan’dan, Cezayir’e, Sudan’dan Türkiye’ye kadar bir çok ülkeden Arap ve dünya medyasına haber geçen 58 yaşındaki Medine doğumlu gazeteci üç gündür kayıp.

Kaşıkçı’dan haber alınamadığını dünya, nişanlısı Hatice’nin açıklamalarıyla öğrendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hatice, Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiğini ve bir daha çıkmadığını söylüyor.

Türk ve Arap medyası Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde

Dün uluslararası medyanın ilgisini çeken başkonsolosluğun önü, bugün de Türk ve yabancı gazetecilerle doluydu. 4. Levent metro istasyonuna birkaç dakika uzaklıkta bulunan başkonsolosluğun ön girişi polis bariyerleriyle kapatılmış durumda.

Çoğu Arap televizyonu olmak üzere birçok yayın kuruluşu yayın yapmak için saat başını bekliyor. Nişanlısı Hatice, dünkü uzun mesaisinin ardından başkonsolosluğun önünde değil. Ancak gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıyor.