Kaşıkçı’yı Anma Törenine Dünyanın En Zengin İşadamı da Katıldı 

2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak için girdiği 4. Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir törenle anıldı. Aradan bir yıl geçmesine rağmen hala cesedinin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Kaşıkçı’nın anma törenine ilişkin akreditasyon pek olağan olmayan bir şekilde günler öncesinden yapıldı. Akredite olmayan gazeteciler, tören alanına alınmadılar. İstanbul Emniyeti de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nun önündeki tören alanında çok ciddi bir güvenlik uygulaması yaptı. Törenin büyük sürprizi Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’tu Bunun nedeninin dünyanın en zengin işadamı olarak kabul edilen küresel dev Amazon şirketinin kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un da törene katılması olduğu ancak tören başlayınca anlaşıldı. Kaşıkçı’nın da yazılarının yer aldığı Washington Post’u 2013 yılında satın alan Bezos, törende Suudi gazetecinin nişanlısı ve cinayetin açığa çıkmasının önde gelen aktörlerinden biri olan Hatice Cengiz’in yanında oturdu.

Cengiz’in konuşması öncesi kürsüye gelerek kısa bir konuşma yapan 55 yaşındaki Amerikalı girişimci, ‘‘Hatice, kimse senin yaşadığın gibi bir acıya katlanmak zorunda kalmamalı Karşımızdaki sokakta saatlerce yürüdün ve bekledin. Ve o asla içerinden çıkmadı. Bunun hayal edilmesi bile imkansız. Bilmelisin ki sen bizim kalbimizdesin. Biz buradayız. Sen yalnız değilsin’’ dedikten sonra Hatice Cengiz’e sarıldı. Hatice Cengiz: ‘‘Tüm dünyanın gözü Suudi Arabistan’ın üzerinde, bu konu peşlerini bırakmayacak’’ Bezos’un refakatinde kürsüye gelen Hatice Cengiz, kısa konuşmasında Suudi Arabistan Krallığı’nı hedef aldı. Kaşıkçı’nın nişanlısı, “Cemal benim en iyi arkadaşımdı. Hayatımın aşkıydı. Onu hala seviyorum. Geçen yıl tam burada duruyordum. Aşık bir kız olarak erkeğimin konsolosluk binasından çıkmasını bekliyordum. Akşam yemeğine gitmek istiyorduk. Düğünümüze arkadaşlarımızı davet etmek istiyorduk. Cesedine ne olduğunu bilmek istiyorum. Suudi Arabistan’daki arkadaşlarının hapisten çıkarılmasını istiyorum. İktidardakilerin, yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum. Tüm dünyanın gözü Suudi Arabistan Krallığı’nın üzerinde. Bu konu Suudi Arabistan’ın peşini bırakmayacak" dedi.

Kışlakçı: ‘‘Cinayeti işleyenler Veliaht Prens Selman’ın etrafındaki ana halka’’ Kaşıkçı başkonsolosluktan çıkmayınca Hatice Cengiz’in bu durumu ilk haber verdiği kişi olan Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da herkes gibi Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu sordu. Suudi Arabistan’ın 4. Levent’teki binasının Cemal Kaşıkçı müzesi yapılması için Riyad yönetimine çağrı yapan Türk-Arap Medya Derneği Başkanı, Suudi Arabistan’ın cinayeti sürekli karartmak isteyen tutumuna da tepki gösterdi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Kışlakçı, ‘‘İdam cezası verildiği söylenen isimler Twitter’dan mesaj atıyor. Nasıl bir idam kararı, nasıl bir ceza bu? Biz adaletin tahakkuk etmesini istiyoruz. Gerçek sorumluların ortaya çıkmasını istiyoruz. (Cinayeti işlemeye) Gelenler diplomatik pasaportla geliyor, özel uçakla geliyorlar, diplomasinin ana merkezi olan konsoloslukta bu cinayeti işliyorlar . Bunların devletten izinsiz gelmeleri mümkün değil. Bu kişiler Prens Selman’ın etrafındaki ana halka. Baş yardımcısı Kahtani’yle buradan telefonla görüşüyorlar ‘Bana kellesini getirin’ diyordu. Suudi konsolos, Reuters’ı cinayetten sonra konsolosluğa aldı, burada cinayet işlenmedi diyerek dünyayla dalga geçtiler. Dünya vicdanını rahatlatacak bir adım lazım’’ dedi.