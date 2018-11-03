‘Kaşıkçı’yı Öldürme Emri Suudi Hükümetinin En Üst Seviyelerinden Geldi’

Türkiye’nin Riyad’la dostluğunun, “gözlerimizin önünde cereyan eden önceden planlanmış cinayete gözlerini kapayacakları anlamına gelmediğini” kaydeden Erdoğan, “Hiçbir ülke bir daha asla bir NATO müttefikinin topraklarında bu tür eylemler sergilemeye yeltenmemeli. Eğer bu uyarıya kulak tıkayan olursa, ağır sonuçlara maruz kalacaklar” dedi.

Washington Post gazetesi için köşe yazıları yazan ve yazılarında Suudi hükümetini eleştiren Cemal Kaşıkçı, evlilik belgeleri için 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kayıplara karışmıştı. Suudi hükümeti önce Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrıldığını öne sürmüş ancak daha sonda gazetecinin yumruklu bir kavgada hayatını kaybettiği açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan’ın danışmanlarından Yasin Aktay Amerikan haber ajansı AP’ye yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın cesedinin önce parçalara ayrıldığını, daha sonra da asit ya da diğer kimyasallar kullanarak ortadan kaldırıldığını düşündüğünü söyledi. Aktay, Kaşıkçı’nın cesedinin bir ay sonra hala bulunamamış olmasının “başka bir izahatı olamayacağını” kaydetti.

