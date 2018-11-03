‘Kaşıkçı’yı Öldürme Emri Suudi Hükümetinin En Üst Seviyelerinden Geldi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde talimatın Suudi Arabistan hükümetinin en üst seviyelerinden geldiğini belirtti.
Washington Post gazetesi için makale kaleme alan Erdoğan, “Uluslararası toplumun sorumlu üyeleri olarak, Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki kukla ustalarının kimliklerini ortaya çıkarmalıyız” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman’ın cinayetin talimatını verdiğine inanmadığını kaydetti. Erdoğan, “Kral Selman’ın Kaşıkçı’ya saldırı emrini verdiğine bir an bile inanmadım” dedi.
Türkiye’nin Riyad’la dostluğunun, “gözlerimizin önünde cereyan eden önceden planlanmış cinayete gözlerini kapayacakları anlamına gelmediğini” kaydeden Erdoğan, “Hiçbir ülke bir daha asla bir NATO müttefikinin topraklarında bu tür eylemler sergilemeye yeltenmemeli. Eğer bu uyarıya kulak tıkayan olursa, ağır sonuçlara maruz kalacaklar” dedi.
Erdoğan yazısında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı direkt suçlamazken, “Kaşıkçı’yı öldürme emrinin Suudi hükümetinin en üst seviyelerinden geldiğini biliyoruz” ifadesini kullandı.
Washington Post gazetesi için köşe yazıları yazan ve yazılarında Suudi hükümetini eleştiren Cemal Kaşıkçı, evlilik belgeleri için 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kayıplara karışmıştı. Suudi hükümeti önce Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrıldığını öne sürmüş ancak daha sonda gazetecinin yumruklu bir kavgada hayatını kaybettiği açıklamasında bulunmuştu.
Erdoğan’ın danışmanlarından Yasin Aktay Amerikan haber ajansı AP’ye yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın cesedinin önce parçalara ayrıldığını, daha sonra da asit ya da diğer kimyasallar kullanarak ortadan kaldırıldığını düşündüğünü söyledi. Aktay, Kaşıkçı’nın cesedinin bir ay sonra hala bulunamamış olmasının “başka bir izahatı olamayacağını” kaydetti.
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