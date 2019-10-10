"Kaşıkçı'yla ilgili gelinen son durum çok büyük bir utanç"

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'nın bir yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Gelinen son durum gazeteciler için başta olmak üzere insanlık adına çok büyük bir utanç." dedi.

Cengiz, Fransa'nın başkenti Paris'te Kaşıkçı cinayetine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili, "Gelinen son durum gazeteciler için başta olmak üzere insanlık adına çok büyük bir utanç." ifadesini kullanan Cengiz, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bir sene geçmiş olmasına rağmen suçluların cezalandırılmasına yönelik bir mesafe katedilemediğini söyledi.

Cengiz, Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmayla ilgili dünya kamuoyunun aydınlatılmaması nedeniyle ilerleme kaydedilemediğine dikkati çekti.

Bir yıllık sürede Suudi Arabistan'ın cezalandırılmadığını belirten Cengiz, şunları söyledi:

"Genel olarak Avrupa'nın tepkisizliği var. Fransa'nın da tepkisizliğinden bahsetmek mümkün çünkü Avrupa ülkeleri olayın ilk gerçekleştiği günlerde yapılan sözlü kınamaların dışında yaptırım ve gerçekçi adım konusunda herhangi bir siyasi duruş sergilemedi. Fransa da buna dahil. Fransa'nın olumsuz bir çıkışı ya da duruşu oldu. Olaydan çok kısa bir süre sonra Arjantin'de gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Fransa'yı temsil eden bir devlet başkanı olarak henüz daha ayrıntılarına ulaşılamamış ve idari olarak bir suçla itham edilen kişilerle samimi pozlar vermesi, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranması Fransa'nın tarihine de bakarak ilişkilendirdiğimizde gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Bunun Fransa'nın olumsuz anlamda ekstra olarak hanesine yazıldığını düşünüyorum."