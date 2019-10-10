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"Kaşıkçı'yla ilgili gelinen son durum çok büyük bir utanç"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: - "Gelinen son durum gazeteciler için başta olmak üzere insanlık adına çok büyük bir utanç" - "Avrupa ülkeleri olayın ilk gerçekleştiği günlerde yapılan sözlü kınamaların dışında yaptırım ve gerçekçi adım konusunda herhangi bir siyasi duruş sergilemedi"

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'nın bir yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Gelinen son durum gazeteciler için başta olmak üzere insanlık adına çok büyük bir utanç." dedi.

Cengiz, Fransa'nın başkenti Paris'te Kaşıkçı cinayetine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili, "Gelinen son durum gazeteciler için başta olmak üzere insanlık adına çok büyük bir utanç." ifadesini kullanan Cengiz, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bir sene geçmiş olmasına rağmen suçluların cezalandırılmasına yönelik bir mesafe katedilemediğini söyledi.

Cengiz, Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmayla ilgili dünya kamuoyunun aydınlatılmaması nedeniyle ilerleme kaydedilemediğine dikkati çekti.

Bir yıllık sürede Suudi Arabistan'ın cezalandırılmadığını belirten Cengiz, şunları söyledi:

"Genel olarak Avrupa'nın tepkisizliği var. Fransa'nın da tepkisizliğinden bahsetmek mümkün çünkü Avrupa ülkeleri olayın ilk gerçekleştiği günlerde yapılan sözlü kınamaların dışında yaptırım ve gerçekçi adım konusunda herhangi bir siyasi duruş sergilemedi. Fransa da buna dahil. Fransa'nın olumsuz bir çıkışı ya da duruşu oldu. Olaydan çok kısa bir süre sonra Arjantin'de gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Fransa'yı temsil eden bir devlet başkanı olarak henüz daha ayrıntılarına ulaşılamamış ve idari olarak bir suçla itham edilen kişilerle samimi pozlar vermesi, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranması Fransa'nın tarihine de bakarak ilişkilendirdiğimizde gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Bunun Fransa'nın olumsuz anlamda ekstra olarak hanesine yazıldığını düşünüyorum."

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun raporunda ifade edildiği gibi bu konuyla ilgili uluslararası soruşturma açılması gerektiğini ifade eden Cengiz, bir suikastın söz konusu olduğunu ve daha ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Cengiz, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Fransa'nın Bagneux kentinde düzenleyeceği etkinlikte konuşma yapacağını söyledi.

Dünya basının genel olarak bu konuda gönül birliği içinde olduğunu dile getiren Cengiz, bu konunun uluslararası kamuoyunda bu kadar kalmasının en büyük nedeninin gazeteciler olduğunu aktardı.

Cengiz, Kaşıkçı'nın önemli bir gazeteci olması nedeniyle onun vefatının derin hüzün yarattığının altını çizdi.

Gazetecilerin Kaşıkçı'nın öldürülmesinden olumsuz anlamda etkilendiğini belirten Cengiz, Kaşıkçı'nın Orta Doğu hakkında birilerini harekete geçirebilecek yorumlar yapabilen nadir kişiler arasında yer aldığı için vefatının büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı hatice cengiz

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