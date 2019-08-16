Kasım 2019 yedek subay ve yedek astsubay alımı hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." denildi.
İşte o duyuru;
KASIM 2019 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ERBAŞ/ERLERE AİT DUYURU
KASIM 2019 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.
KASIM 2019 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SINIFLANDIRMA NİTELİK LİSTESİNE (SNL), YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN; 20 AĞUSTOS 2019 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMASINI YAPTIRANLAR, ERKEN SEVK MÜRACAATINDA BULUNAN VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER, ERTELEME İLE
SEVK TEHİRLERİ SONA ERENLER, DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILANLAR, DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDEN BAKAYA OLANLAR (SINIFLANDIRILMAMIŞ OLANLAR) ALINACAKTIR.
KASIM 2019 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE; 20 AĞUSTOS 2019 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMASI YAPILAN VE SINIFLANDIRMA NİTELİK LİSTESİNE ALINAN YÜKÜMLÜLERDEN ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPTIRMAYANLARIN 31 AĞUSTOS 2019 (DAHİL) TARİHİNE KADAR ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ İŞLEMİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN VEYA EN YAKIN ASKERLİK
ŞUBESİ BAŞKANLIKARINA MÜRACAAT EDEREK YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ İŞLEMİNİ YAPMAYANLAR MEVCUT BİLGİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.
7179 SAYILI ASKERALMA KANUNUNUN 23'ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİ CELP VE SEVK DÖNEMİ BİTİM TARİHİNİ KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN YÜKÜMLÜLER, İSTİRAHAT RAPORUNUN BİTİM TARİHİNİ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDECEKTİR.
SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 23 EYLÜL 2019 TARİHİNDE E-DEVLET ÜZERİNDEN
YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.
A. BİR VE İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAYLARI İLE YEDEK ASTSUBAY ADAYLARI 01 KASIM 2019 TARİHİNDE, ER/ERBAŞ STATÜSÜNE AYRILANLARDAN BİRİNCİ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 01 EKİM 2019 TARİHİNDE, İKİNCİ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 01 KASIM 2019 TARİHİNDE, ÜÇÜNCÜ CELP VE SEVK
DÖNEMİNE TABİ OLANLAR İSE 02 ARALIK 2019 TARİHİNDE TERTİP EDİLDİKLERİ BİRLİKLERE SEVK EDİLECEKLERDİR.
B. SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA YÜKÜMLÜLER YUKARIDA BELİRTİLEN SEVK BAŞLANGIÇ TARİHLERİNDEN ON BEŞ GÜN ÖNCESİNE KADAR E-DEVLET ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINDAN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR. BU TARİHLERDEN SONRA SEVK EVRAKI SADECE ASKERLİK ŞUBESİ
BAŞKANLIKLARINCA VERİLECEKTİR.
C. YOL VE İAŞE PARASI, E-DEVLET ÜZERİNDEN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN ADRESİ İLE EĞİTİM BİRLİĞİ, ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE İSE SEVK EVRAKINI ALDIĞI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI İLE EĞİTİM BİRLİĞİ ARASI ESAS ALINARAK VERİLMEKTEDİR.
YÜKÜMLÜLER İSİMLERİNE YAPILAN ÖDEMELERİ PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KARTI İLE PTTMATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.
SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCU TERTİP EDİLDİĞİ SINIF OKULU/EĞİTİM MERKEZLERİNE KATILMAYAN YÜKÜMLÜLER BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.
7179 SAYILI ASKERALMA KANUNUNUN 27’NCİ MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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