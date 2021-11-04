2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi MEB tarafından yayınlandı. Peki kasım ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? Kasım ara tatilinin 19 Kasım'da sona ereceği bilgisi söz konusu takvimde yer aldı. Sömestr tatili ise 24 Ocak 2022'de başlayacak. İşte merak edilenler...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk ara tatil, ilk dönemde kasım ayında gerçekleştirilecek. Ara tatil 15-19 Kasım aralığında uygulanacak. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sömestr tatilinin 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de sona ereceği belirtildi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak. 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak. 17 Haziran 2022 Cuma günü eğitim öğretim yılı sona erecek.

