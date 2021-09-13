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Kasım ara tatili ne zaman olacak? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

13.09.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibarıyla okullarda ilk ders zili çaldı. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir eğitim online olarak devam ediyordu. 6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime geçildi. Eğitim-öğretim dönemi ile birlikte ilk ara tatil olan kasım ara tatil tarihi de belli oldu.

Kasım ara tatili ne zaman olacak? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İlk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihi MEB tarafından açıklandı. Öğrenciler, resmiyette 5 gün, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün boyunca tatil yapacak. İlk ara tatilin ardından sömestir tatili başlayacak. İkinci dönem ise ikinci ara tatil yapılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi de 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Resmiyette 5 gün olan ara tatiller, hafta sonlarının birleşmesiyle birlikte 9 gün olarak yapılıyor. Yani 13 Kasım Cumartesi, 14 Kasım Pazar, yine 20 Kasım Cumartesi ve 21 Kasım Pazar günü ile birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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