Kasım ara tatili ne zaman olacak? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İlk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihi MEB tarafından açıklandı. Öğrenciler, resmiyette 5 gün, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün boyunca tatil yapacak. İlk ara tatilin ardından sömestir tatili başlayacak. İkinci dönem ise ikinci ara tatil yapılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi de 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Resmiyette 5 gün olan ara tatiller, hafta sonlarının birleşmesiyle birlikte 9 gün olarak yapılıyor. Yani 13 Kasım Cumartesi, 14 Kasım Pazar, yine 20 Kasım Cumartesi ve 21 Kasım Pazar günü ile birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.



