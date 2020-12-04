HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kasım ayında 1’i kırmızı kategoride yer alan 79 terörist etkisiz hale getirildi

Kasım ayında 1’i kırmızı kategoride yer alan 79 terörist etkisiz hale getirildi

04.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 7’si büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 770 kırsal operasyon, bin 325 şehir operasyonu yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 7’si büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 770 kırsal operasyon, bin 325 şehir operasyonu yapıldığını belirtti. Çataklı, kasım ayında yapılan operasyonlarda kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarYeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar
İşte güncel AVM çalışma saatleri!İşte güncel AVM çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılama stratejisinin detaylarını anlattı

İşte Türkiye'nin aşılama stratejisinin detayları!

Kızılay açıkladı: Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi

Hatay'da ele geçirildi! Tam 152 adet

Balon balığı Kuzey Ege'ye ulaştı: Soğuğa adapte oluyor, Marmara'ya kadar ilerleyebilir

Kuzey Ege'ye ulaştı: Soğuğa adapte oluyor, Marmara'ya kadar ilerleyebilir

Koronavirüse yakalanan belediye başkanı evinin balkonundan vatandaşlara seslendi

Koronavirüse yakalanan belediye başkanı böyle seslendi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.