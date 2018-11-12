Kasım ayında Bodrum'da deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Ege bölgesinde ise sarı yaz yaşanmaya devam ediyor.

Bodrum'da yaz bitmiyor

1 / 5 Turizmin gözbebeği olan Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist ve vatandaşlar dünyaca ünlü Kumbahçe ve Paşatarlası plajında denize girerek güneşlendi.

2 / 5 Kasım ayının ortasında denize giren vatandaşlar yazdan kalma günler yaşadı.

3 / 5 Hava sıcaklığının 27 derece olduğu deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu ilçede bazı vatandaşlar ise sahil kenarlarında bulunan kafeteryalarda zaman geçirdi.

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