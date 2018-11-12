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Kasım ayında Bodrum'da deniz keyfi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin birçok şehri soğuk havanın etkisi altına girerken, Bodrum’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Ege bölgesinde ise sarı yaz yaşanmaya devam ediyor.

Bodrum'da yaz bitmiyor

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Turizmin gözbebeği olan Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist ve vatandaşlar dünyaca ünlü Kumbahçe ve Paşatarlası plajında denize girerek güneşlendi.
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Kasım ayının ortasında denize giren vatandaşlar yazdan kalma günler yaşadı.
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Hava sıcaklığının 27 derece olduğu deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu ilçede bazı vatandaşlar ise sahil kenarlarında bulunan kafeteryalarda zaman geçirdi.
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Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz sıcak hava

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