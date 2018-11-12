Kasım ayında Bodrum'da deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Ege bölgesinde ise sarı yaz yaşanmaya devam ediyor.
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