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Kasım ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

Yurt genelinde normallerin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, Bodrum’da daha çok etkisini gösteriyor.

Yurt genelinde normallerin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, Bodrum’da daha çok etkisini gösteriyor. Kasım ayının ortasından sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize girerek serinliyor.
Son bahar ayında yazı yaşayan Bodrum’da sıcak havadan bunalan az sayıda yerli ve yabancı turist denize girerek serinlemeyi tercih etti. Kasım ayı boyunca sıcak havanın etkili olduğu ilçede hava sıcaklığı zaman zaman 30 derecelere kadar ulaştı. Bodrumlular ve turistler sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları ise denize girerek serinledi.
Yurt genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor
Yurt genelindeki sıcak hava etkisini gittikçe göstermeye başladı. Son bahar ayında gelen yazın normal olmadığını belirten yetkililer özellikler sıcak havaların Ege kıyılarında daha da etkili olduğunu açıkladı. Son baharın ve kışın bir türlü gelmediği Bodrum’da ise halen yazlık kıyafetler giyilmeye devam ediyor. Özellikle Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Turgutreis sahillerinde denize giren vatandaşlar bol bol yüzüp sahilde güneşlendi.
Başka şehirlerden Bodrum’a gelen yerli turist ise çok güzel bir hava olduğunu söyleyerek “Kasım ayında denize girmek çok güzel, hava çok sıcak. Bu mevsimde deniz keyfi yapmak hem ilginç hemde keyifli” ifadelerini kullandılar.

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