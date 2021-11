Kasım ayında doğan erkeklere şorttan monta alınabilecek indirimli hediye önerileri

Sweatshirt ve şişme yelekler; hem mevsim geçişlerinde hem kış aylarında kullanılabilen joker ürünler. Şişme montlar ise soğuk kış aylarının en büyük kurtarıcısı. Elbette rahatına düşkün erkekleri de unutmadık. Hem sporda hem günlük kullanımda tercih edebileceğiniz en güzel modelleri sizler için araştırdık. Üstelik bu ürünler, Amazon'da 21 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek olan Black Friday kampanyaları kapsamında yer alıyor. Gelin, bu harika listeye birlikte göz atalım.

1. Kış aylarında içinizi ısıtacak Kaz Tüyü Dolgulu Şişme Palto

Slim fit kesimli Erkek Kaz Tüyü Dolgulu Şişme Palto, ince ve hafif yapısı ile rahat bir kullanım sunuyor. Termal yalıtıma sahip mont, soğuk kış aylarında sizi rahatlıkla ısıtıyor. Kapüşonlu ve fermuarlı montun yan cepleri bulunuyor. Hakiki kuş tüyü içeren montta RDS sertifikası kapsamında sadece gıda için yetiştirilen kazların tüyleri kullanılıyor. Kuru temizleme gerektirmeyen montu çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilirsiniz. "Seçili United Colors of Benetton erkek ürünlerinde net %40 indirim!" kampanyasında yer alan ürünü, Prime üyesi olmadan indirimli olarak satın alabilirsiniz.

2. Hem şık hem kullanışlı: Kaz Tüyü Dolgulu Şişme Yelek

Kolsuz ve slim fit Kaz Tüyü Dolgulu Şişme Yelek, hafif bir yapıya sahip. Soğuk kış aylarında yüksek termal yalıtım sağlayan yelek, farklı tarzını yansıtmak isteyenler için oldukça ideal bir ürün. Bisiklet yakası, fermuarı ve yan cepleri ile konfor sunuyor. Hayvanların refahını benimseyen RDS sertifikalı yelek, hakiki kaz ve ördek tüyü kullanılarak üretiliyor. Şişme yeleği makinede hassas programda yıkayabilirsiniz. Üstelik ürünü, Prime üyesi olmasanız da indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

3. Sade tasarımı ile Kapüşonlu Logo Sweatshirt

Sweatshirtler hem mevsim geçişlerinde hem kış aylarında kullanılabilen çok amaçlı ürünler. Sade ve şık bir tasarıma sahip olan Kapüşonlu Logo Sweatshirt, pamuklu dokusu ile vücudunuzu sarıyor. Fermuar ile kapanan sweatshirt, bağcıklı bir kapüşona ve ön kısımda bulunan iki adet cebe sahip. Göğüs kısımda yer alan yama logosu ise sweatshirte şık bir dokunuş yapıyor. Oldukça rahat ve pratik olan ürünü indirimli fiyatıyla satın almanız için Prime üyesi olmanız da gerekmiyor.

4. Ekstra konforlu UA STRETCH WOVEN PANT Eşofman Altı

UA Storm teknolojisi ile tasarlanan Under Armour STRETCH WOVEN PANT Eşofman Altı, teninize nefes aldıran dokusu ile konforlu bir spor deneyimi sunuyor. Tüm spor dallarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz eşofman altı, 4 yöne esneyerek optimum hareket imkanı sunuyor. Su tutmayan yüzeyi, açık el cepleri, yumuşak iç dokusu, ColdGear örgü ile kaplı olan elastik bel bandı ve iç kordonu ile rahatlık ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Hafif yapısı sayesinde spor yaparken ekstra efor sarf etmenizi engelliyor. %87 Polyester ve %13 elastan içeriğe sahip ürün, çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Ürüne prime üyesi olmadan "%50'ye varan indirimlerle Under Armour Erkek Giyim Ürünleri!" kampanyasından yararlanarak sahip olabilirsiniz.

5. Tarzından ödün vermeyenler için CURRY FLEECE P/O HOODY Sweatshirt

Spor giyimi sevenlerin vazgeçemeyeceği Under Armour CURRY FLEECE P/O HOODY Sweatshirt, fırçalanmış iç yüzeyi ile ekstra sıcaklık sağlıyor. Çok yumuşak ve pamuklu bir dokusu olan polar, konforlu bir deneyim sunuyor. Geniş skuba kapüşonu, kordonla ayarlanabiliyor. Sweatshirt, ön kısmında kanguru ceplere sahip. %80 pamuk ve %20 polyester ile üretilen sweatshirtü çamaşır makinesinde ters çevirerek yıkayabilirsiniz. Bu ürünü Prime üyesi olmasanız da indirim avantajlarıyla satın alabilirsiniz.

6. Sporun vazgeçilmezi UA Armour Fleece Joggers Spor Pantolon

%100 polyesterden üretilen Under Armour UA Armour Fleece Joggers Spor Pantolon, hem şık hem de dayanıklı bir tasarıma sahip. Yumuşak iç katmanı ısıyı hapsederek sizi sıcak tutuyor. Üstelik bu sırada sizi terletmiyor! Bol kesimiyle size hareket özgürlüğü sunan ürünün kaf detayları, daha sportif bir stil vadediyor. Hafif ve teninize nefes aldıran yapısı ile spor yaparken rahatlıkla tercih edebileceğiniz ürünün 2 adet cebi bulunuyor. Sağ cebi, üstten açılan Drop-in Strength Pocket tasarıma sahip. Bu ürünü Black Friday kampanyaları sayesinde indirimli olarak satın almak için Prime üyesi olmanız gerekmiyor.

7. Koşu için en iyisi Under Armour Hibrit Pantolon

Koşu için en ideal ürünlerden olan Under Armour Hibrit Pantolon, dar kesim modeline rağmen 4 yöne esneyebilen bir yapıya sahip. Vücudu sıkmayan ürünün paça kısımları dar. Mükemmel bir hareket kabiliyeti sunan pantolon, ter tutmayan yapısı sayesinde çok hızlı kuruyarak rahatsız etmiyor. Dayanıklı ve esnek bir kumaş ile üretilen pantolon, teninize nefes aldırıyor ve su tutmuyor. Gizli elastik bel bandı, aynı zamanda iç kordonlu. Üründe fermuarlı yan ceplere ek olarak arka cep de bulunuyor. Pantolonu Prime üyesi olmadan da harika indirim kampanyaları ile satın alabilirsiniz.

8. Klasikten vazgeçmeyenlere: Uzun Kol Polo Tişört

Klasik polo yakadan vazgeçmeyenler için sıradaki önerimiz, United Colors of Benetton Uzun Kol Polo Tişört. Yakalı ve iki düğmeli tişörtün alt etek kısmı yandan yırtmaçlı. Sol göğüste yer alan logo, size daha şık bir duruş sağlıyor. %100 saf pamuk ile üretilen tişört, rahat ve yumuşacık bir his sunuyor. Tişörtü 40 derecede ve hassas programda rahatlıkla yıkayabilirsiniz. "Seçili United Colors of Benetton erkek ürünlerinde net %40 indirim!" kampanyasında yer alan ürünü, Prime üyesi olmasanız da indirimli olarak satın alabilirsiniz.

9. Hafif ve sağlam: Woven Graphic Şort



Günlük antrenman için ideal olan Under Armour Woven Graphic Şort, sizin için seçtiğimiz son ürün. Ultra hafif bir yapıya sahip olan şort, oldukça dayanıklı. Hızlı kuruyan ve ter tutmayan ürün, maksimum hareket özgürlüğü sağlıyor. Günlük kombinlerinizde de tercih edebileceğiniz şort, açık yan cepleri ile oldukça kullanışlı. Üstelik şort, "%50'ye varan indirimlerle Under Armour Erkek Giyim Ürünleri!" kampanyası kapsamında yer alıyor. Ayrıca kampanyadan yararlanmak için Prime üyesi olmanız da gerekmiyor.

