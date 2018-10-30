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Kasım ayında gardıroplar yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

E- TİCARET platformu Hepsiburada, Hepsimoda kategorisiyle giyim, aksesuar, çanta ve ayakkabıya dair yüzlerce ürünü uygun fiyat avantajlarıyla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Kasım ayında gardıroplar yenileniyor

İSTANBUL, (DHA) - E- TİCARET platformu Hepsiburada, Hepsimoda kategorisiyle giyim, aksesuar, çanta ve ayakkabıya dair yüzlerce ürünü uygun fiyat avantajlarıyla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

e- ticaret platformu Hepsiburada, kasım ayı boyunca devam edecek çeşitli indirimlerle gardırobunu yenilemek isteyenler için birçok alternatif sunmaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 31 Ekim Çarşamba günü U.S Polo ürünlerinde geçerli olacak ekstra yüzde 20 indirim ile ekim ayına veda ediyor. U.S Polo’nun Hepsiburada’da müşterilere sunduğu renk renk şallar ve eşarplar, rüzgârlı havalarda kombinlerin şık tamamlayıcısı oluyor. Hepsiburada 1 Kasım Perşembe günü Markastock satıcılı Scooter markasında yüzde 30 ekstra indirim sunarken, 3 Kasım Cumartesi günü de FLO ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Polaris ayakkabılarda ekstra yüzde 30 indirim uyguluyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Hepsimoda kategorisinin en çok tercih edilen markalarından Sabri Özel ve Buratti’de bir alana bir bedava kampanyası, alışveriş yaparken sadece kendilerini değil sevdiklerini de düşünenleri 2 Kasım Cuma günü Hepsiburada’da bekliyor. Pierre Cardin’in sezon ürünleri ise 49.95 liradan başlayan fiyatlara ek olarak yüzde 10 indirimle gardırobunu yenilemek isteyenleri 4 Kasım Pazar günü Hepsimoda kategorisinde bekliyor."

Kasım ayında gardıroplar yenileniyor

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