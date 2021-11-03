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  4. Kasım ayında yazdan kalma günler yaşıyorlar! Güneşi gören denize koştu

Kasım ayında yazdan kalma günler yaşıyorlar! Güneşi gören denize koştu

03.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da yazdan kalma günler yaşayan vatandaşlar ve turistler, soluğu plajlarda aldı. Pastırma sıcaklarını değerlendirmek isteyenler, ilçedeki sahilleri doldurdu. Denizin tadını çıkaran onlarca kişi, güneşlenmeyi ihmal etmedi.

Kasım ayında yazdan kalma günler yaşıyorlar! Güneşi gören denize koştu

Sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist, kasım ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havanın etkisini arttırmasıyla sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup, uzun süre güneşlendi. Bazı turistler ve vatandaşlar ise Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde bulunan restoran ve kafeleri doldurdu.

DENİZ SICAKLIĞI 28 DERECE

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Bodrum'da Paşatarlası sahili ise denize giren vatandaşlarla doldu. Pastırma sıcaklarının etkisinin sürdüğü ilçede sarı yaz yaşanmaya devam ediyor. Almanya’dan Bodrum’a tatile gelen Schlang ailesi, kasım ayında denize girmenin tadını çıkarırken, geldikleri ülkede havaların çok soğuk olduğunu, Türkiye’yi ve Bodrum’u çok sevdiklerini ifade ettiler.
Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava ve yağmur etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günlerin yaşanması, Türkiye’de 4 mevsim yaşandığını gözler önüne serdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise hava sıcaklıklarının hafta içinde mevsim normallerinin üzerinde olacağı öğrenildi.

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İHA

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Bodrum
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