Kasım ayında yazı yaşıyorlar!

Muğla'nın turizm merkezi ilçesi Bodrum'da, pastırma yazı yaşanıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık alanda 23 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Kasım ayında güzel havayı fırsat bilen Bodrumlular ve turistler, plajlara gelerek, deniz manzaralı yürüyüş yollarında yürüdü.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Turistlerden bazıları, çocuklarıyla gün boyu denizde yüzerek, eğlendi. Kimileri ise uzandıkları şezlonglarında kitap okuyarak, dinlendi. Ara tatille birlikte Bodrum'a gelen yazlıkçılar da deniz keyfi yaptı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Ortakent sahilleri doldu. Denize girenler arasında, şarkıcı Fedon Kalyoncu da yer aldı.

'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN'

Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu söyleyen Fedon Kalyoncu, "Kasım ayında bu güneş, bu deniz keyfi başka nerede var? Allah herkese nasip etsin" dedi.

'İSTANBUL'DA TRAFİK VAR, YAŞ KISITLAMASI VAR'

Pandemi nedeniyle Bodrum'da kaldığını, ailesinin ise İstanbul'da olduğunu anlatan Kalyoncu, "İstanbul'da trafik bir dert. 65 yaş kısıtlaması var. Orada olsam evimin bahçesinde oturacaktım. Bodrum'dayım, denize giriyorum, yüzüyorum. Bodrum'da yaşamak bir ayrıcalık, her mevsimi başka bir güzel. O nedenle buranın kıymetini bilip, hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.