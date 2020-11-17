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Kasım ayında yazı yaşıyorlar!

17.11.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Kasım ayında yazı yaşıyorlar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güzel havanın tadını çıkarmak isteyen kişiler soluğu plajda aldı. Diğer kentlerde kış ayının kendisini hissettirmeye başladığı Kasım ayında yazdan kalma günler yaşayan yerli yabancı turistler, denize girip güneşlendi. Plajda güneşin tadını çıkaranlar arasında bulunan şarkıcı Fedon Kalyoncu, "Bodrum'da yaşamak bir ayrıcalık" dedi.

Muğla'nın turizm merkezi ilçesi Bodrum'da, pastırma yazı yaşanıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık alanda 23 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Kasım ayında güzel havayı fırsat bilen Bodrumlular ve turistler, plajlara gelerek, deniz manzaralı yürüyüş yollarında yürüdü.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Turistlerden bazıları, çocuklarıyla gün boyu denizde yüzerek, eğlendi. Kimileri ise uzandıkları şezlonglarında kitap okuyarak, dinlendi. Ara tatille birlikte Bodrum'a gelen yazlıkçılar da deniz keyfi yaptı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Ortakent sahilleri doldu. Denize girenler arasında, şarkıcı Fedon Kalyoncu da yer aldı.

'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN'

Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu söyleyen Fedon Kalyoncu, "Kasım ayında bu güneş, bu deniz keyfi başka nerede var? Allah herkese nasip etsin" dedi.

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Kasım ayında yazı yaşıyorlar! Plajlar turistlere kaldıKasım ayında yazı yaşıyorlar! Plajlar turistlere kaldı

'İSTANBUL'DA TRAFİK VAR, YAŞ KISITLAMASI VAR'

Pandemi nedeniyle Bodrum'da kaldığını, ailesinin ise İstanbul'da olduğunu anlatan Kalyoncu, "İstanbul'da trafik bir dert. 65 yaş kısıtlaması var. Orada olsam evimin bahçesinde oturacaktım. Bodrum'dayım, denize giriyorum, yüzüyorum. Bodrum'da yaşamak bir ayrıcalık, her mevsimi başka bir güzel. O nedenle buranın kıymetini bilip, hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

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İHA

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