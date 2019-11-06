Kasım ayında yüzde 80’e varan indirim müjdesi

İSTANBUL, (DHA), (Kurumsal Haber)- E-ticaret sitesi Morhipo.com, kasım ayında en uygun ve en cazip fırsatlar sunacağını açıkladı. Modanın en gözde markalarında yüzde 80, moda dışında en çok sevilen teknolojik ürünler ve ev-yaşam ürünlerinde ise yüzde 70’e varan indirimlerin olacağı duyuruldu.

Morhipo.com, kasım ayında kadın, erkek ve çocuklar için ayakkabı ve çantadan spor giyime, kozmetikten aksesuara ve ev ürünlerine kadar pek çok trend ürün ve markada yüzde 80’e varan indirimler sunduğunu açıkladı. Modanın yanı sıra hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünlerde de yüzde 70’e varan indirimlerin tüketicileri beklediği belirtildi.

DESİGNERS’ CORNER MORHİPO.COM’DA

Morhipo.com’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ünlü Türk tasarımcılarının seçkin parçaları sınırlı stoklarla kısa bir süre için Morhipo.com’da modayı uygun fiyata yakalamak isteyenler için; Dilek Hanif’in eşsiz abiye elbiseleri, Gamze Saraçoğlu’nun defile parçaları, SudiEtuz’un modern ve feminen tasarımları, Ayşe Boyner imzası taşıyan Faraway’in modanın doğal yüzünü yansıtan parçaları, Anar Jewellery’nin çok özel aksesuar tasarımları Designers’ Corner’da yerini alıyor. Designers’ Corner, kasım ayı boyunca ve sonrasında en sevilen tasarımcıların özel parçalarını müşterileri ile buluşturmaya, yeni tasarımcı ve markalarla büyümeye devam edecek.”