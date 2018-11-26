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Kasım güneşinde kulaç attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

MARMARİS'te kasım ayının sonlarında güneşi gören kent sakinleri ve az sayıdaki yabancı turist, denize girdi, sahil yollarında yürüyüş yapıp, bisiklete bindi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te kasım ayının sonlarında güneşi gören kent sakinleri ve az sayıdaki yabancı turist, denize girdi, sahil yollarında yürüyüş yapıp, bisiklete bindi.

Türkiye'nin birçok şehri kara kışa teslim olurken Marmaris ilçe merkezinde yazdan kalma günler yaşandı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Marmaris'te güneşli havayı görenler sokaklara ve sahillere akın etti. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkisi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda Marmarisliler ve az sayıdaki yabancı turist, renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri yüzüp denizin tadını çıkarırken kimileri de deniz kenarında portatif sandalyelerini açarak, eşsiz manzara karşısında içeceklerini yudumladı. Denize girmeyi tercih etmeyenler ise sahil yolunda yürüyüş yapıp, pedal çevirerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilip soluğu sahilde alanlardan Gizem Şahin, "Yaz günleri yaşıyoruz. Hava çok güzel ve anın keyfini çıkartıyoruz" derken, Mehmet Keskin de "Üç günlüğüne dost ziyareti için Marmaris'e geldim. Her yerde kış mevsimi etkisini gösterirken Marmaris'te yaz yaşanıyor" dedi.

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