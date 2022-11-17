Kasım indirimlerinden alabileceğiniz yaşam alanınızı güzelleştirecek en iyi ürünler

İndirim kampanyalarının yoğun bir şekilde uygulandığı kasım ayını yarıladık. En iyi e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon da pek çok avantajlı ürünü karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Amazon'da elektronik eşyalardan halılara, tencere setlerinden TV ünitelerine kadar pek çok indirimli ürünü bulabilmek mümkün. Eğer siz de yılın bu büyük indirim fırsatından yararlanmak istiyorsanız listemize mutlaka göz atın!

1. Hem yetişkinlerin hem çocukların kullanabileceği: Lenovo Ideapad 3 Dizüstü Bilgisayar

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Günlük kullanım için son derece uygun olan Lenovo Ideapad 3 Dizüstü Bilgisayar’ın en belirgi özelliklerinden biri, depolama için yüksek bellek sunması. Hafıza problemi çıkarmayan bilgisayar çift hoparlöre sahip. Böylece gündelik işlerinizin dışında, film izlerken ya da müzik dinlerken de kusursuz ses sistemi ile eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Web kamerasını sürgülü minik bir kapakla gizleyebilirsiniz. Q-control özelliği sayesinde max modu ile gizli moda sessiz bir biçimde geçiş yapabilmeniz mümkün. Şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine toplamayı başaran bilgisayarı ister kendiniz ister çocuklarınız için mutlaka değerlendirmelisiniz.

2. Gözleriniz yorulmasın: Khaco Asılı Mavi Işık Engelleme Ekran Koruyucu

Sürekli bilgisayar karşısında vakit geçiriyorsanız göz yorgunluğu yaşamanız kaçınılmaz. Eğer ne kadar filtreli camlara sahip gözlük kullanıyor olsanız da iyi bir göz koruma filmine ihtiyaç duyuyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz! Khaco Asılı Mavi Işık Engelleme Ekran Koruyucu; ultraviyoleden kaynaklanan çiller, göz kuruluğu, azalan melatonin seviyesi ve göz yorgunluğu gibi sorunların önüne geçer. Yüksek geçirgenlik özelliğiyle renkleri orijinal şekilde görmenizi sağlar. 17.3 ila 19.5 inç monitörlerde kullanabileceğiniz göz koruma filmini çok seveceksiniz!

3. Mutfakların olmazsa olmazı: Jumbo Modena 8 Parça Çelik Tencere Seti

Her evin ihtiyacı ömürlük çelik tencereler, pek çok modelde karşımıza çıkıyor. Bizim önerimiz ise Jumbo Modena 8 Parça Çelik Tencere Seti’nden yana. Tutma kısımlarının da çelik olması hem elektrikli hem gazlı ocaklarda kulpları yakmadan rahatlıkla kullanabilme imkânı sunuyor. Kolay kırılmayan camdan üretilen kapakları ise yemek pişirme esnasında yemeği kontrol edebilmenizi sağlıyor. Kaliteli paslanmaz çelikten üretilen tencere seti, dört ayrı büyüklükte tencereden oluşuyor. Tencere takımınızı yenilemek isterseniz ya da çeyiz için alacaksanız bu oldukça sağlam ve ömürlük ürüne şans verebilirsiniz.

4. En taze kahveleri içebilmeniz için: Melitta Aroma Fresh Filtre Kahve Makinesi

Hemen herkes klasik kahvelerden çok sıkıldı ve ev konforunda kendi lezzetini yaratmak istiyor. Hâliyle hem kahve çeşitleri hem kahve ekipmanlarında bir çeşitlilik söz konusu. Geleneksel yöntemlerle ya da diğer bir deyişle manuel olarak kahve pişirmek istemiyorsanız Melitta Aroma Fresh Filtre Kahve Makinesi, tam size göre. Paslanmaz çelik ve kaliteli plastik parçalardan oluşan ürünün en önemli özelliği, kahve öğütücüsünün ve zamanlayıcısının bulunması. Çekirdeğinin taze çekilmiş olması yüksek aroma deneyimi sunuyor. Ürünün diğer ayarları ise kahvenizi kişisel zevkinize göre yapabilmenize imkân veriyor. Ürünü ister evinizde ister ofisinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

5. Rahat bir uyku deneyimi için: Madame Coco Gloire Tek Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Seti

Kaliteli ve konforlu bir uyku deneyimi sunan Madame Coco Gloire Tek Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Seti, %100 pamuk kumaşı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Set, bir adet nevresim ve bir adet yastık kılıfından oluşuyor. Ürün, yıkama talimatlarına uyduğunuz takdirde herhangi bir çekme ya da solma durumu yaşatmıyor. Modelin 200x220 cm uzunluğunda bir alternatifi daha bulunuyor. Soft mavi rengi ve modern çizgileriyle evinizin en şık parçalarından biri olacak şık ürünü incelemeden alacağınız nevresim takımına karar vermeyin, deriz!

6. Mutfağınızın en şık parçası olmaya aday: Karaca Lina Dörtlü Baharatlık Takımı

Mutfağınıza şık bir dokunuş kazandırmak isterseniz sizi Karaca Lina Dörtlü Baharatlık Takımı ile tanıştıralım. Son derece modern bir tasarıma ve renge sahip olan baharatlık takımı, hemen her tarzda dekore edilmiş mutfağa uyum sağlayabiliyor. Porselen malzemeden üretilen ürünün zarar görmemesi için düşük ısıda yıkanması öneriliyor. Kendinden desenli ve el yapımı gibi görünen takım, şık kulplu kapak tasarımıyla oldukça havalı. Tezgâh ya da raf üzerinde oldukça zarif bir duruş sergileyecek, dört parçadan oluşan baharatlıklara bir şans vermeye ne dersiniz?

7. Donmuş gıdalarınızı kolayca çözdürün: Candy Mikrodalga Fırın

Mutfakta kolaylık sağlayan ürünleri tercih edenler için olmazsa olmaz parçalardan biri de mikrodalga fırınlar. Metal dış yüzeye sahip Candy Mikrodalga Fırın, kullanım alışkanlıklarınıza göre farklı özellikler içeriyor. Hızlı buz çözme gibi çeşitli ayarlarıyla mutfak işlerinde zamandan tasarruf etmenize olanak sağlıyor. Mikrodalga fırın sayesinde hızlıca pek çok yiyeceği ısıtabilir, dondurucunuzdan çıkardığınız ürünleri çözdürebilir, hatta kısa sürede muffin bile pişirebilirsiniz. 20 litre hacimli ürünü tezgâh üzerinde bile konumlandırabilirsiniz. Mutfaktaki en iyi yardımcınız olabilecek şahane ürünü kasım indirimlerinden yararlanarak satın almaya ne dersiniz?

8. Davetlerinizin gözde parçaları: Jumbo Wind Gold 12 Kişilik 64 Parça Yemek Takımı

Sofralarınıza modern bir dokunuş kazandırmak isterseniz Jumbo Wind Gold 12 Kişilik 64 Parça Yemek Takımı ile kesinlikle tanışmalısınız. Ürün, ezberleri bozan tasarımıyla yemek takımlarına yepyeni bir soluk getiriyor. Hem sadeliği hem şıklığı bir arada sunan yemek takımı, herkese hitap edebilecek tarzıyla görenlerin beğenisini kazanıyor. Gold ayrıntılar ile bezenen yemek takımı, porselen materyalle üretiliyor. Fırında kullanılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen ürün, kalitesiyle yıllarca size eşlik edecek. Ürünü tercih ederek sevdiklerinizle keyifli ve bol sohbetli yemek davetleri organize edebilirsiniz.

9. Işıl ışıl bir ortam için: Philips Hue Akıllı LED Şerit

Koridorları, merdivenleri, kitaplıkları ya da TV ünitelerini dekoratif olarak aydınlatmak isterseniz Philips Hue Akıllı LED Şerit'i tercih edebilirsiniz. 10 metreye kadar uzatabileceğiniz ürün, hareket sensörüyle de kullanılabiliyor. Bluetooth özelliği ile akıllı cihazlarınızla bağlantı sağlayarak ışığı kolayca yönetebilirsiniz. Esnek yapısı sayesinde ürünü dairesel ya da köşeli alanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böylece kırılma ya da bükülmeleri dert etmenize gerek kalmaz. İster ev ister ofisiniz için özel bir aydınlatma arıyorsanız LED şeridin kesinlikle değerlendirmeye almanız gereken ürünlerden biri olduğunu hatırlatalım.

10. Canlı renkleriyle yaşam alanınız renklensin: Kozzy Home Halı

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Mavi, gri, koyu gri ve beyaz renkli dikdörtgen desenlerinden oluşan Kozzy Home Halı; yaşam alanlarınıza şıklık ve modernlik kazandırmaya geliyor. Mikro polyamid malzemeden üretilen halı, kaydırmaz tabana sahip. Yaşam alanınızın durumuna göre rahatlıkla seçim yapabilmeniz için ürünün farklı ölçü seçenekleri de bulunuyor. Üstelik herhangi bir zararlı madde de içermiyor. Esnek kadife kumaşa sahip olan halıyı 30 derecede çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Böylece halınızı her defasında yıkamaya göndermeden istediğiniz sıklıkta kendiniz temizleyebilirsiniz. Harika, değil mi?

11. Olmazsa olmaz mobilya ürünü: InterGO Ahşap Dörtlü Zigon Sehpa

Yaşam alanlarında en çok ihtiyaç duyulan mobilyalardan biri de zigon veya orta sehpalar. Bu dekorasyon ürünleri, günümüzde pek çok modelde karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan ve hem orta hem zigon sehpa olarak kullanılabilen InterGO Ahşap Dörtlü Zigon Sehpa, her dekorasyona uyumlu ceviz ağacı rengiyle kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Ürünün ayakları tamamen ahşap, üst tablası ise levhadan oluşuyor. Sehpalar, herhangi bir kanserojen madde içermiyor. Demonte olarak gönderilen ürünleri dakikalar içerisinde monte edebilir, yaşam alanlarınıza şık bir dokunuş yapabilirsiniz.

12. Evinizin yeni favorisi olmaya aday: TCL 55 inç 4K UHD QLED Google TV

Mevcut televizyonunuzu değiştirmek istiyor ya da yeni evinize iyi bir televizyon almak istiyorsanız Amazon'un kasım fırsatlarından yararlanmamın tam zamanı! TCL 55 inç 4K UHD QLED Google TV, ONKYO ses sistemi ile seyir keyfini katlar. Eller serbest kontrol özelliği ile rahat kullanılan televizyon, game barı ile oyun tutkunlarının gönlünü fetheder. Google Asistan ile uyumlu olduğu için uzaktan kontrol edilebilir. Kaliteli yapısı ve birbirinden işlevsel özellikleri ile televizyon keyfini bir üst seviyeye taşıyacak olan modeli kullandıktan sonra "Neden daha önce almadım ki?" diyeceksiniz!

13. Geniş depolama alanı için: SONGMICS Kumaş Şifonyer

Her evin ihtiyacı olan depolama alanları, farklı tarz ve modellerde olabiliyor. SONGMICS Kumaş Şifonyer, ideal ölçüde bir depolama alanı sunuyor. Evinizde ya da ofisinizde istediğiniz bir köşede kullanabileceğiniz ürünün iskeleti metal, en üst kısmı ahşap, diğer parçaları ise kaliteli kumaş ile üretiliyor. Farklı malzemelerin mükemmel uyumunu bu güzel tasarım parça ile yaşam alanınıza taşıyabilirsiniz. Altı adet çekmeceden oluşan şifonyerin bir diğer özelliği ise çekmece üstlerinde etiket bölmelerinin yer alması. Böylece çekmeceleri etiketleme yöntemiyle sınıflandırabilirsiniz. Bu da aradığınız şeyleri kolaylıkla bulabilmenizi sağlar.

14. Yatak odanızın havasını değiştirin: Yataş Bedding Çift Kişilik Diana Saten Nevresim Takımı

Antrasit rengiyle yatak odanızda şık bir atmosfer yaratacak nevresim takımına ne dersiniz? Yataş Bedding Çift Kişilik Diana Saten Nevresim Takımı, şık duruşuyla yatak odanızın havasını değiştirecek! Düz antrasit renginin üzerinde yer alan floral desenlerle hareket kazanır. Nevresiminin iç yüzeyinde farklı bir desen bulunur. %100 pamuklu kumaşıyla cildinize nazikçe dokunacak nevresim takımı, kaliteli malzemesiyle yıllarca size eşlik eder. Eğer siz de çift kişilik olarak şık ve kullanışlı bir nevresim takımına ihtiyaç duyuyorsanız model kasıma özel indirim fırsatıyla sizi bekliyor, acele edin!

15. Çiçeklerinizi onunla düzenleyin: Ahşap Saksı Standı

Evi ya da ofisi daha yaşanabilir kılan ürünlerden biri de bitkiler. Doğayı yaşam alanlarına getiren bitkiler için yapılan pek çok tasarımda saksı ve saksılığa rastlamak mümkün. Özelikle canlı çiçek yetiştirmeyi sevenler için geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Eğer siz de evinizde bitkilere yer veriyor ve onları düzenli bir şekilde yerleştireceğiniz saksılık arıyorsanız Ahşap Saksı Standı'na göz atabilirsiniz. Köknar ağacından üretilen ürün, demonte olarak gönderiliyor ve dakikalar içerisinde kullanıma hazır hâle geliyor. Yetiştirdiğiniz bitkileri bir araya toplamanızı ve ortama düzenli bir görüntü verebilmenizi sağlayan ürün, doğal rengi sayesinde bitkilerle harika bir uyum yakalıyor.