EDA ÖZDENER - Cem Yılmaz, Ferhan Şensoy, Erkan Can ve Günay Karacaoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok usta komedyenin sahneye çıkacağı Uluslararası Ankara Komedi Festivali 1-17 Kasım'da düzenlenecek.

Başkentlilere keyifli bir kasım geçirmeyi vadeden festivalde, tiyatro oyunları, stand-up gösterileri, atölyeler, konserler ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Etkinlikler Nazım Hikmet Sanat ve Kongre Merkezi, Congresium, Tatbikat Sahne, 4 Mevsim Tiyatro Salonu, GAGA Manjero, Route Sahne, IF Sokak olmak üzere 10 ayrı mekanda düzenlenecek.

Açılışı 1 Kasım'da Cem Yılmaz'ın "Diamond Elit Platinum Plus" gösterisiyle yapılacak festivalde, Ferhan Şensoy "Ferhangi Şeyler", Günay Karacaoğlu "Aşk Ölsün, Erkan Can, "Barut Fıçısı", Zafer Algöz ve Can Yılmaz "Burada Olan Burada Kalır" ile sahneye çıkacak.

Vedat Özdemiroğlu, Ege Kayacan, İlker Gümüşoluk, Alpay Erdem ve "Çok Da Fifi", stand-up gösterileriyle başkentlilerle buluşacak. Şirin Soysal da kabare şarkılarından oluşan bir konser verecek.

- "Hayatın zorluklarına karşı en soylu direnme biçimi"