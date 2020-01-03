Kasım Süleymani: ABD'de Cumhuriyetçiler Bağdat'taki saldırıya destek verdi, Demokratlar kaygılı

"Trump'ın tehlikeli kışkırtıcılığı bizi Orta Doğu'da sayısız can kaybına ve trilyonlarca dolara mal olacak korkunç bir savaşa daha da yaklaştırdı. Trump sonsuz savaşlara son vermeyi vaad etti, ama bu eylemi bizi yeni bir savaş yoluna sokuyor."

Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Bernie Sanders ise sosyal medya mesajında şunları yazdı:

Graham ayrıca, "Amerikalıları öldürmenin ve yaralamanın bedeli büyük ölçüde arttı" dedi.

Lindsey Graham, Twitter mesajında "İran Amerika'ya ve müttefiklerimize saldırmaya devam ederse en ağır bedeli ödemeliler ki buna petrol rafinerilerinin imhası da dahildir" diye yazdı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesine Amerika'dan gelen tepkiler farklı oldu. Cumhuriyetçiler saldırıyı destekledi, Demokratlar ise bölgede gerilimin artmasına dair kaygılarını dile getirdi.

https://twitter.com/BernieSanders/status/1212959357425651713

Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olan Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ise yazılı bir açıklama yaparak terörü destekleyen ve kaosu besleyen General Süleymani için hiçbir Amerikalının yas tutmayacağını belirtti.

Ancak Biden, "gerilimi çok yükselten" saldırının mantığının da sorgulanması gerektiğini söyledi:

"Başkan Trump barut kutusuna kibrit attı. Hem içeride hem dışarıda, askerlerimizin ve elçilik personelimizin, halkımızın ve çıkarlarımızın, güvenliği için plan ve stratejisinin ne olduğunu Amerikan halkına, bölgedeki ortaklarımıza açıklaması gerekiyor."

https://twitter.com/JoeBiden/status/1212954848666234880/photo/1

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Christopher S. Murphy ise Twitter'da paylaştığı bir mesajda şu soruyu sordu:

"Haberlerden anlaşıldığı gibi Amerika kongrenin onayı olmadan, İran'ın en güçlü ikinci kişisini suikast sonucu öldürüp potansiyel büyük bir bölgesel savaşı kasıtlı olarak başlattı mı?"