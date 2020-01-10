Kasım Süleymani - BBC Orta Doğu Editörü Bowen: ABD'nin suikastı IŞİD'e yaradı

Irak'taki El Kaide'nin yıkıntıları üzerinde yükselen IŞİD yıllardır bir türlü yok edilemiyor.

Irak Parlamentosu'nun Amerikan askerlerinin derhal ülkeyi terketmesini talep eden kararı da yine IŞİD'i sevindirmiş olmalı.

Fakat bu aynı zamanda, IŞİD'e çok yarayan, ona yaralarını daha hızlı sarma fırsatı verecek bir gelişme.

Bu da Irak'daki ABD güçleri ve müttefiklerini doğrudan doğruya hedef tahtasına koymuş oluyordu.

İran ve Irak'taki İran destekli milisler, Süleymani'nin ve Hizbullah Tugayları Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürülmesinden sonra suikastlerin öcünü almaya and içmişti.

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki askeri koalisyonun Irak'ta IŞİD'e yönelik operasyonları Süleymani suikastinden sonra askıya alındı. ABD ve müttefikleri şu anda esas önceliklerinin kendilerini korumak olduğunu açıkladılar.

Bunların en başında bölgede cihatçılara karşı yürütülen ve henüz tamamlanmamış savaş geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürme kararı bir çok alanda zincirleme sonuçlar yaratmaya başladı.

2016 ve 2017 yıllarında sürdürülen büyük askeri operasyonlarda örgüt Irak ve Suriye'de denetim altında tuttukları toprakların önemli bir kısmından püskürtüldü.

Birçok cihatçı öldü, bir çoğu hapse atıldı. Fakat örgüt bitmedi.

IŞİD hala Irak ve Suriye'nin bazı bölgelerinde faaliyetini sürdürüyor, pusular kuruyor, para topluyor ve öldürüyor.

Irak ordusunun IŞİD'le savaşa katılan seçkin birlikleri ve polis birimleri de Amerikalılar ve müttefikleri tarafından eğitiliyor.

Süleymani suikastınden sonra ABD, Danimarka ve Almanya sadece askeri harekatları değil, eğitimleri de askıya aldılar.

Almanlar askeri eğitmenlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekiyor.

Irak güçleri IŞİD'e karşı harekatlarda bilfiil en ön safta yer alıyor. Fakat eğitimin yanısıra lojistik destek konusunda da, şu an üslerinde sığınaklara çekilmiş bekleyen ABD güçlerine bağımlılar.

IŞİD militanları bugünlerde bir şeyi daha kutluyor.

Donald Trump'ın Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararı IŞİD açısından en büyük düşmanlarından birinin, diğer büyük düşmanları tarafından öldürülmesi anlamına geliyor.