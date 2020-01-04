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  4. Kasım Süleymani İstanbul'da anıldı

Kasım Süleymani İstanbul'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

IRAK'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani, İstanbul'da düzenlenen programda anıldı.

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-IRAK'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani, İstanbul'da düzenlenen programda anıldı.
Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İstanbul İran Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen programla anıldı. Fatih'te bulunan başkonsolosluk binası içinde düzenlenen programa İran İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, kültür ataşeleri ve İstanbul'da yaşayan İranlılar katıldı.
(FOTOĞRAF)

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