NOT: Bu haber ilk kez 31 Ekim 2017'de "Kasım Süleymani: İran’ın Ortadoğu’daki Gölgesi" manşetiyle yayınlanmıştır - VOA Türkçe

Kasım Süleymani... İran’ın son yıllardaki en etkin isimlerinden biri. Adı Suriye’deki iç savaşta sıkça duyulur oldu. Son olarak Irak merkezi hükümetinin Kerkük’e düzenlediği operasyonun arkasında da ismi geçiyordu. Peki, Kasım Süleymani kimdir? Resmi sıfatı Kudüs Gücü Komutanı. Kudüs Gücü, İran’ın yurt dışı operasyonları için kurulmuş özel bir birlik. Güç, İran İslam Cumhuriyeti'nin en yüksek siyasi ve dini makamı olan Ayetullah Ali Hamaney'den doğrudan emir alıyor.

Yoksul bir köylü çocuğu olarak doğan hayatını inşaatlarda çalışarak kazanan Süleymani, 1979 yılında kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Bu, ilkokul mezunu olan Süleymani’nin, askeri kariyerinin ilk adımıydı. 45 günlük bir askeri eğitimin ardından o artık bir Devrim Muhafızı'ydı. Bugün Irak Kürt Bölgesi'nde gelişmelerle adı duyulan Sülaymani’nin ilk önemli ‘icraat’larından biri yine Kürtler’e karşıydı. 1979’da ayaklanan Mahabad Kürtleri’nin bastırılması için Süleymani ve birçok arkadaşı bölgeye gönderildi. 22 yaşındaki Süleymani isyanın bastırılmasında gösterdiği performansla Tahran’ın gözüne girdi. Devrime sadakatinin hediyesi olarak, Mahabad’dan dönüşü, Kirman’daki Devrim Muhafızları Kudüs Garnizonu'nun başına getirildi.