Kasım Süleymani’nin bilgilerini paylaşan kişi idam edildi

İran Yargı Erki yaptığı açıklamada, Kasım Süleymani’nin koordinat bilgilerini paylaşan Mahmut Musevi Mecd’in bu sabah idam edildiğini duyurdu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili tarafından ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı açıklanan Mecd’in daha önceden verilen idam kararının bu sabah uygulandığı belirtildi. İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, 9 Haziran’da yaptığı açıklamada, Musevi Mecd’in bir çok kez para karşılığında Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleyman’in koordinat bilgilerini ve gizli bilgileri ABD ve İsrail ile paylaştığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i, 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Havalimanı’nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürülmüştü.

