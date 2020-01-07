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  4. Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı duyuruldu. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend sayı vermezken İran Devlet Televizyonu Kasım Süleymani'nin cenaze törenindeki izdihamda ölenlerin sayısını 40, yaralı sayısını ise 213 olarak açıkladı.

Kasım Süleymani cenaze töreni izdihama sahne oldu. İran Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda ölü sayısını 40 yaralı sayısını ise 213 olarak açıkladı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı. Ancak Kulivend bu konuda herhangi bir sayı vermedi.

Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 40 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını duyurdu.

İLK GÖRÜNTÜLER

CENAZE TÖRENİ DURDURULDU, DEFİN İŞLEMİ ERTELENDİ

Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
kasım süleymani İRAN

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Okuyucu Yorumları 130 yorum
Ne kadar cahil bir toplum bu ortadoğu
afferin size..Alın olum İntikamınızı
aferin size
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