Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani cenaze töreni izdihama sahne oldu. İran Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda ölü sayısını 40 yaralı sayısını ise 213 olarak açıkladı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı. Ancak Kulivend bu konuda herhangi bir sayı vermedi.

Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 40 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını duyurdu.

İLK GÖRÜNTÜLER



CENAZE TÖRENİ DURDURULDU, DEFİN İŞLEMİ ERTELENDİ



Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

