Kasım Süleymani’nin Kerbela’daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için bu sabah düzenlenen cenaze töreninin ardından cenazeler Kerbela kentine getirildi.

"BEN SÜLEYMANİ'YİM" SLOGANLARI ATILDI

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde ABD aleyhine sloganlar ve "Ben Süleymani'yim" sloganları atıldı.

Ebu Mehdi Mühendis’in cenazesi Necef’te toprağa verilirken, Süleymani ise yarın İran’da yapılacak törenin ardından memleketi Kirman’da toprağa verilecek. (İHA)



