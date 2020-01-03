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  4. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan ilk açıklama

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 07:12 | Son Güncelleme

ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'dan ilk açıklama Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten geldi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Meclisi'nin de Süleymani suikastinin ardından acil gündemle toplandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de şunları söyledi:

"IŞİD'e, El Nusra'ya ve El Kaide'ye karşı en etkili savaşan kuvvetin lideri General Süleymani'nin hedef alınması ve suikaste uğraması, bölgede tansiyonun son derece tehlikeli ve aptalca bir şekilde yükseltilmesidir. ABD, haydutluğunun ve maceracılığının tüm sonuçlarından sorumludur."


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Anahtar Kelimeler:
İRAN Cevad Zarif kasım süleymani

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