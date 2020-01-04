Kasım Süleymani: Suikast sonrası hangi etiketler, neden sosyal medyada gündem oldu?

İran Devrim Muhafızları'na bağlı elit Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'nin dün ABD'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada bazı konular ve isimler en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Süleymani'nin kendisinin yanı sıra Franz Ferdinand ve 3. Dünya Savaşı gibi etiketlerle de çok paylaşım yapıldığı görüldü.

Ayrıca Süleymani suikastıyla ilgili Twitter'da mesaj atan birçok kişi, mesajlarına ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını da ekledi.

Dünkü suikastın ardından bu isimlerin ve etiketlerin sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin arkasında hangi nedenler var?

#Süleymani

Kasım Süleymani, özellikle son yıllarda Orta Doğu'yu yakından takip eden birçok kişinin oldukça iyi bildiği bir isim.

Dünkü suikastla birlikte dünyanın da en önemli gündem maddesi haline geldi.

Ordunun seçkin bir biriminin komutanı olarak, İran'ın Orta Doğu'daki etkisinin artmasında kilit bir rol oynuyordu.

Süriye, Lübnan ve Irak'ta askeri operasyonlar yürüttü. Yurt dışında oldukça etkili bir figürdü ve ülkesindeki pek çok kişi tarafından neredeyse bir rock yıldızı olarak görülüyordu.