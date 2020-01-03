Kasım Süleymani suikasti - ABD basını: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı

Amerikan basını, ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine geniş yer verdi. Wall Street Journal gazetesi, Orta Doğu'daki çatışmaları alevlendirebilecek saldırıyı, "ABD ile İran arasındaki çekişmede tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı" olarak değerlendirdi. Washington Post, "İran'dan önemli bir misillemeyi tetiklemesi beklenen" saldırının birçok analist açısından sürpriz olduğunu yazdı. New York Times ise komutanı "Orta Doğu'da Şii güç eksenini inşa eden kişi" olarak niteledi. WSJ: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı Wall Street Journal gazetesi ABD saldırısının Washington ile Tahran arasındaki gerginliği artırmasının ve istikrarsız Orta Doğu'daki çatışmaları alevlendirmesinin beklendiğini ifade ederek "ABD ile İran arasındaki çekişmede tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı" değerlendirmesi yaptı. Konu ile ilgili makale şöyle devam etti: "General Süleymani'nin ölümü, İran'ın Orta Doğu'daki ağlarını idare eden karizmatik ve etkili bir liderden ülkeyi mahrum edecek, ama aynı zamanda Washington ile Tahran ve onun Orta Doğu'daki proksileri arasındaki büyük bir askeri çatışma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor."

Yazıda ayrıca Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü düşünce kuruluşundan Charles Lister'in şu değerlendirmesine yer verildi: "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da son on yılların en önemli gelişmelerinden biri. Onun ölümü İran'ın bölgedeki planları açısından ciddi bir kayıp, ama 'şehit olması' onun ölümünü en azından orta vadede telafi edecek bir tepkiyi tetikleyecektir." ABD'de Cumhuriyetçiler Kasım Süleymani'nin öldürülmesine destek verdi, Demokratlar kaygılı Washington Post: Saldırı birçok analist açısından sürpriz oldu Washington Post ise Savunma Bakanı Mark Esper'in Pentagon'un Süleymani'ye karşı "kararlı bir savunma eylemi" değerlendirmesine ve ismini açıklamak istemeyen bir yetkilinin, ABD'nin saldırıyı bir insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği açıklamasına yer verdi. Makale şöyle devam etti: "Tahran'ın Orta Doğu'da etkin silahlı gruplara desteğine karşı daha sert tavır alınacağını söyleyen Trump yönetimi ile İran arasında uzun süredir devam eden ve artan gerginliğe rağmen, İran'ın savunma kurumu içinde benzeri olmayan bir şahsiyete yönelik bu saldırı birçok analist açısından sürpriz oldu, zira bu saldırının İran'dan önemli bir tepkiyi tetiklemesi bekleniyor."