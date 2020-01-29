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Kasım Süleymani suikastı - Fotoğraflarla: İran’ın, Trump'ın saldırı tehdidinde bulunduğu kültürel mirası

29.01.2020 05:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Kasım Süleymani'yi öldürmelerine yanıt vermesi halinde, ülkenin kültürel açıdan önemli noktalarına saldırı düzenleme tehdidinde bulundu. İran’da tarihi öneme sahip yüzlerce yer var. Bunların 20’den fazlası UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Kasım Süleymani suikastı - Fotoğraflarla: İran’ın, Trump'ın saldırı tehdidinde bulunduğu kültürel mirası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmelerine yanıt vermesi halinde, ülkenin kültürel açıdan önemli noktalarına saldır**ı düzenleme tehdidinde bulundu**. İran'da tarihi öneme sahip yüzlerce yer var.

İran'da tarihi öneme sahip yüzlerce yer var. Bunların 20'den fazlası UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Bunların bir kısmının etkileyici fotoğraflarını derledik.

Naqsh-e Jahan Square, known also as Imam Square, is a square situated at the centre of Isfahan city, Iran

Dünyanın en büyük kent meydanlarından biri olan Nakşı Cihan Meydanı, İsfahan'da yer alıyor. Meydan 17. yüzyılda inşa edilmişti.

Tiled Architecture of Imam Mosque, Isfahan

Meydandaki yapılardan biri İmam Camisi. Adı 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra değiştirilen cami, özenle işlenmiş mozaikleriyle UNESCO Dünya Mirası listesinde.

Tiled entrance to the Golestan Palace in Tehran

Gülistan Sarayı, Tahran'da kraliyet döneminden kalma birkaç yapıdan oluşuyor.

Saray 19. yüzyılda İran'ı yöneten Türklerin Oğuz boyundan Kaçar hanedanı tarafından inşa edilmişti.

Interior of the Golestan Palace in Tehran

Ruins of Apadana and Tachara Palace behind stairway with bas relief carvings in Persepolis Unesco World Heritage Site against cloudy blue sky in Shiraz, Iran

Tarihi milattan önce 515'e uzanan, Ahameniş İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

1. Darius'u gösteren Behistun (Tanrının Yeri) Yazıtı birden fazla dilde yazılmıştı.

Milattan önce 500'de yazılan bu yazıt, ilk yazı formlarından biri olan çivi yazısının çözülmesinde kilit öneme sahipti.

Bam Citadel

Dünyanın en büyük kerpiç yapılarından biri olan tarihi Bem Kalesi, tarihi İpek Yolu üzerindeydi.

2003'teki depremde büyük hasar gören kalenin restorasyonu sürüyor.

Azadi (Freedom) Tower in Tehran

İran'ın ortalarında bulunan Azadi (Özgürlük) Kulesi, İran'ın son şahı Muhammet Rıza Pehlevi tarafından Pers İmparatorluğu'nun 2 bin 500'üncü yılını kutlamak için yaptırılmıştı.

Kulenin Şahyad olan ismi, 1979'daki İran Devrimi sonrası değiştirildi.

Kule bugün İslam devrimini anmak için düzenlenen büyük gösterilerde bir toplanma alanı işlevi de görüyor.

Mausoleum of Ayatollah Khomeini, which houses the tomb of Ruhollah Khomeini and his family in Tehran

Ruhullah Humeyni Mozalesi'nde hem Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ve ailesinin türbesi hem de ülkedeki önemli kişilerin mezarları bulunuyor.

Bu yapı modern İran'da hacıların ziyaret ettiği önemli alanlar arasında yer alıyor.

Öte yandan UNESCO İran'ın kültürel varlıklarına saldırı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Trump'ı uyardı. Örgüt, ABD ve İran'ın savaş döneminde kültürel varlıkları korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere imza attığını hatırlattı.

Trump kültürel açıdan önemli noktaları hedef alacaklarını açıklasa da ABD Savunma Bakanı Mark Esper böyle bir planlarının olmadığını söyledi. Esper böyle bir hamlenin savaş suçu sayılacağını, kendilerinin silahlı çatışma hukukuna uygun hareket edeceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise hedeflerini her zaman uluslararası hukuka göre belirleyeceklerini söyledi.

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır

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