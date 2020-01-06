Kasım Süleymani suikastı sonrası 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi?

ABD, İran'ın en üst düzey askeri komutanlarından Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Cuma günü Irak'ta düzenlediği saldırıyla öldürdü. Kasım Süleymani, İran'ın Orta Doğu'da yürüttüğü operasyonların planlayıcısı konumundaydı ve onun öldürülmesi Tahran ile Washington arasındaki gerilimi en üst düzeye çıkardı. BBC Savunma ve Diplomasi Muhabiri Jonathan Marcus, bu gerilimle gündeme gelen soruları yanıtladı. 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI? Kasım Süleymani suikastı sonrası bazı yorumcular bunu, ABD'nin İran'a "savaş ilanı" olarak yorumladı. Ancak bu tarihi olayı hafife almamak gerektiği gibi, doğru yerde konumlamak da oldukça önemli. Bu suikast, 3. Dünya Savaşı çıkarmayacaktır. Çünkü, Rusya ve Çin gibi ülkeler, yaşanan gerginliğin merkezinde olmaktan uzaktalar. Ancak bu olay, Washington'un Orta Doğu'daki varlığı noktasında belirleyici olabilir. İran'ın bu suikaste ciddi bir karşılık vermesi bekleniyor. Bu da bir etki - tepki ortamı yaratarak, iki ülkeyi hiç olmadığı kadar karşılıklı bir savaş ortamına yaklaştırabilir.

İran'ın vereceği karşılık, direkt olarak ABD askeri çıkarlarını hedef alabileceği gibi, ABD ile ilişkili kimi başka hedeflere yönelik de olabilir. SUİKAST YASAL OLABİLİR Mİ? ABD, Süleymani'yi, Amerikan kuvvetlerine yönelik birçok saldırının sorumlusu olarak gösteriyordu. Amerikan askerleri, Irak hükümetinin izni ile bu ülkede bulunuyor. Süleymani'nin başında olduğu Kudüs Gücü de, ABD tarafından "terörist bir örgüt" olarak görülüyor. Bu nedenle, Amerikan hukukuna göre bu suikastın bir açıklaması olabilir. Ancak Amerika'daki Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Mary Ellen O'Connell'ın bu noktada farklı görüşleri bulunuyor: "Önleyici meşru müdafaa anlayışı, hiçbir zaman bir suikastı yasal olarak meşru kılmaz. Birleşmiş Milletler tanımına göre, müdafaa saldırısının meşru olabilmesi için, gerçekleşen bir saldırıya karşılık verilmiş olması gerekiyor." Ellen O'Connell, suikastı, "yargısız infaz" olarak tanımlıyor: "Kasım Süleymani, ABD'ye yapılan bir saldırıya karşılık olarak insansız hava aracı saldırısında öldürülmedi. İran, ABD'nin egemenlik bölgesine karşı bir saldırı düzenlemiş değildi. Bu bağlamda, ABD yalnızca yargısız infaz yapmış olmadı, Irak toprakları içinde hukuksuz bir saldırı da düzenlemiş oldu."

BM SALDIRIYI NASIL DEĞERLENDİRİYOR? Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerden ayrı ayrı gelen açıklamalar dışında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırı sonrası Orta Doğu'daki durumdan endişe duyduğunu söyledi. Antonio Guterres, "İçinde bulunduğumuz durumda, liderlerin kendilerini yapabilecekleri kadar dizginlemeleri gerekiyor. Dünya Körfez'de bir savaşı daha kaldıramaz" dedi. Ancak Birleşmiş Milletler'in kurum olarak ortak bir görüş ortaya koyması ihtimal dahilinde görünmüyor. Farklı siyasi duruşlar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bir görüş birliğine varması mümkün olmaktan uzak. İRAN NÜKLEER KARŞILIK VERİR Mİ? Hayır. İran'ın bir nükleer silah programı bulunmuyor. Ancak aynı zamanda elinde, böylesi bir programı yürütebilecek unsurlar ve bilgi altyapısı bulunuyor. İran, her fırsatta nükleer silah hedeflemediğini savundu. Ancak bu suikast sonrası, 2015 yılında sınırları çizilen nükleer program anlaşmasına da artık bağlı kalmayacağını açıkladı. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, uranyum zenginleştirme kapasitesindeki sınırlamaların, zenginleştirme yapılacak malzeme stoğundaki sınırlamaların, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaların artık dikkate alınmayacağı belirtildi.