Kasım Süleymani suikasti - Trump'tan Irak'a tehdit: 'Askerlerimiz ülkeden çıkarılırsa görülmemiş sertlikte yaptırımlar gelir'

Ne olmuştu?

3 Ocak Cuma günü, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda ABD insansız hava aracıyla bir düzenlediği hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise 'Süleymani'nin intikamının alınacağı' vurgusu yapıldı.

Süleymani'nin ölümünün ardından Kudüs Gücü'nün başına getirilen General İsmail Gani, "Süleymani'nin açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim için tek bir şey teselli olabilir. O da ABD'nin bölgeden tamamen çıkarılması" demişti.

Trump ise İran'ın herhangi bir askeri misillemesi durumunda sert bir yanıt verileceğini ifade etti ve İran'ın kültürel mirası dahil belirlenen hedeflerin vurulacağı tehdidini dile getirdi.

Trump Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajlarında "Bu size bir UYARI olsun. Eğer İran Amerikalılara ya da Amerikan varlıklarına saldırırsa, 52 İran hedefi belirledik (Yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 ABD vatandaşını temsilen). Bu hedeflerin bazıları İran kültürü için çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi ÇOK HIZLI VE ÇOK GÜÇLÜ bir şekilde vurulur. ABD daha fazla tehdit istemiyor" dedi.