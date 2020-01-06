Kasım Süleymani suikasti - Trump'tan Irak'a tehdit: 'Askerlerimiz ülkeden çıkarılırsa görülmemiş sertlikte yaptırımlar gelir'

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat yönetiminin ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istemesi durumunda Irak'a yönelik ağır yaptırımların devreye gireceğini söyledi.
ABD Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "[Irak'ta] inanılmaz derecede pahalı bir hava üssümüz var. İnşa etmesi milyarlarca dolara mal oldu. Parasını ödemedikleri sürece bu üssü terk etmeyiz" dedi.
ABD geçtiğimiz hafta Cuma günü İran'ın en önemli generallerinden Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen suikast sonucu öldürmüştü.
Irak parlamentosu ise dün geçirdiği bir kararla ülkedeki tüm yabancı askerlerin Irak topraklarını terk etmesi çağrısı yapmıştı. Parlamentodaki Şii milletvekillerinin desteğiyle geçirilen ancak bağlayıcılığı olmayan kararın ardından Trump'ın yaptırım tehditleri geldi.
Irak'ta 5 binin üzerinde ABD askeri görev yapıyor. Gazetecilerin bu askerlerin durumunu sorması üzerine Trump, "Eğer hasmane biçimde ülkeyi terk etmemiz istenirse, daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yaptırımları devreye sokarız. İran yaptırımları, uygulayacağımız yaptırımların yanında hafif kalır" dedi.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112 İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Trump'ın külürel mirası hedef alma tehdidine yanıt olarak IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yok ettiği tarihi eserleri örnek gösterdi ve IŞİD'in kültür mirasını yok ederek işlediği savaş suçlarını yineleme halüsinasyonları görenlere bir hatırlatma: Bin yıllar boyunca barbarlar gelip şehirlerimizi talan etti, anıtlarımızı yıktı ve kütüphanelerimizi yaktı. Peki şimdi neredeler? Biz hâlâ buradayız ve dik duruyoruz" yanıtını verdi. https://twitter.com/JZarif/status/1213801064115384321 Kasım Süleymani'nin cenazesi Salı günü kaldırılıyor. Öncesinde İran'ın başkantı Tahran ve birçok kentte düzenlenen anma törenlerine büyük kalabalıklar katılıyor.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Trump'ın külürel mirası hedef alma tehdidine yanıt olarak IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yok ettiği tarihi eserleri örnek gösterdi ve
IŞİD'in kültür mirasını yok ederek işlediği savaş suçlarını yineleme halüsinasyonları görenlere bir hatırlatma: Bin yıllar boyunca barbarlar gelip şehirlerimizi talan etti, anıtlarımızı yıktı ve kütüphanelerimizi yaktı. Peki şimdi neredeler? Biz hâlâ buradayız ve dik duruyoruz" yanıtını verdi.
https://twitter.com/JZarif/status/1213801064115384321
Kasım Süleymani'nin cenazesi Salı günü kaldırılıyor. Öncesinde İran'ın başkantı Tahran ve birçok kentte düzenlenen anma törenlerine büyük kalabalıklar katılıyor.
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