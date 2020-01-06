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  4. Kasım Süleymani suikasti - Trump'tan Irak'a tehdit: 'Askerlerimiz ülkeden çıkarılırsa görülmemiş sertlikte yaptırımlar gelir'

Kasım Süleymani suikasti - Trump'tan Irak'a tehdit: 'Askerlerimiz ülkeden çıkarılırsa görülmemiş sertlikte yaptırımlar gelir'

06.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat yönetiminin ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istemesi durumunda Irak'a yönelik ağır yaptırımların devreye gireceğini söyledi. Irak parlamentosunun aldığı bağlayıcı olmayan kararda ülkedeki tüm yabancı askerlerin Irak'ı terk etmesi çağrısı yapılmıştı.

Kasım Süleymani suikasti - Trump'tan Irak'a tehdit: 'Askerlerimiz ülkeden çıkarılırsa görülmemiş sertlikte yaptırımlar gelir'

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat yönetiminin ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istemesi durumunda Irak'a yönelik ağır yaptırımların devreye gireceğini söyledi.

ABD Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "[Irak'ta] inanılmaz derecede pahalı bir hava üssümüz var. İnşa etmesi milyarlarca dolara mal oldu. Parasını ödemedikleri sürece bu üssü terk etmeyiz" dedi.

ABD geçtiğimiz hafta Cuma günü İran'ın en önemli generallerinden Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen suikast sonucu öldürmüştü.

Irak parlamentosu ise dün geçirdiği bir kararla ülkedeki tüm yabancı askerlerin Irak topraklarını terk etmesi çağrısı yapmıştı. Parlamentodaki Şii milletvekillerinin desteğiyle geçirilen ancak bağlayıcılığı olmayan kararın ardından Trump'ın yaptırım tehditleri geldi.

Irak'ta 5 binin üzerinde ABD askeri görev yapıyor. Gazetecilerin bu askerlerin durumunu sorması üzerine Trump, "Eğer hasmane biçimde ülkeyi terk etmemiz istenirse, daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yaptırımları devreye sokarız. İran yaptırımları, uygulayacağımız yaptırımların yanında hafif kalır" dedi.

Ne olmuştu?

3 Ocak Cuma günü, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda ABD insansız hava aracıyla bir düzenlediği hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise 'Süleymani'nin intikamının alınacağı' vurgusu yapıldı.

İran Parlamentosu'nda milletvekilleri 'ABD'ye ölüm' sloganları attı.

Süleymani'nin ölümünün ardından Kudüs Gücü'nün başına getirilen General İsmail Gani, "Süleymani'nin açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim için tek bir şey teselli olabilir. O da ABD'nin bölgeden tamamen çıkarılması" demişti.

Trump ise İran'ın herhangi bir askeri misillemesi durumunda sert bir yanıt verileceğini ifade etti ve İran'ın kültürel mirası dahil belirlenen hedeflerin vurulacağı tehdidini dile getirdi.

Trump Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajlarında "Bu size bir UYARI olsun. Eğer İran Amerikalılara ya da Amerikan varlıklarına saldırırsa, 52 İran hedefi belirledik (Yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 ABD vatandaşını temsilen). Bu hedeflerin bazıları İran kültürü için çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi ÇOK HIZLI VE ÇOK GÜÇLÜ bir şekilde vurulur. ABD daha fazla tehdit istemiyor" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Trump'ın külürel mirası hedef alma tehdidine yanıt olarak IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yok ettiği tarihi eserleri örnek gösterdi ve

IŞİD'in kültür mirasını yok ederek işlediği savaş suçlarını yineleme halüsinasyonları görenlere bir hatırlatma: Bin yıllar boyunca barbarlar gelip şehirlerimizi talan etti, anıtlarımızı yıktı ve kütüphanelerimizi yaktı. Peki şimdi neredeler? Biz hâlâ buradayız ve dik duruyoruz" yanıtını verdi.

https://twitter.com/JZarif/status/1213801064115384321

Kasım Süleymani'nin cenazesi Salı günü kaldırılıyor. Öncesinde İran'ın başkantı Tahran ve birçok kentte düzenlenen anma törenlerine büyük kalabalıklar katılıyor.

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